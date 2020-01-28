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Бесплатную реабилитацию в санатории смогут получить жители Семея
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Жители Семея после тяжелой болезни смогут бесплатно восстановиться в санатории «Карагайлы», передает МИА «Казинформ».
В городском инфоцентре сообщили, что с января наступившего года в санатории «Карагайлы» начали функционировать реабилитационные койки в условиях круглосуточного и дневного стационара. Третий этап реабилитации больных, перенесших инсульт, инфаркт, травмы и сложные операции, проводится здесь совершенно бесплатно при наличии направления от участкового врача. И, если ранее реабилитацию могли получать лишь пенсионеры и инвалиды, то теперь восстановиться после тяжелой болезни могут пациенты всех возрастов, застрахованные в системе ОСМС.
«Госзаказ на третий этап получили многие учреждения нашего города и в частности санаторий «Карагайлы», который обладает очень большими возможностями. Во-первых, они уже много лет занимаются реабилитацией больных. Во-вторых, на территории санатория очень хорошие природные условия: лес, река и чистый воздух способствуют скорейшему восстановлению организма. Это для нас очень важно, поскольку в год происходит больше 1000 инсультов в год и не все больные восстанавливаются полностью, в связи с чем случается повторное событие, что порой приводит к плачевным последствиям. Поэтому мы хотим напомнить пациентам, что реабилитация - это важно», – пояснила главный терапевт отдела здравоохранения по Семей Татьяна Свитич.
На сегодняшний день в санатории имеется 48 круглосуточных коек и 30 коек дневного стационара. Для того, чтобы получить бесплатную реабилитацию в санатории, помимо направления врача, пациенту необходимо иметь при себе удостоверение личности и страховку в системе ОСМС.
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