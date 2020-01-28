+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -2 °С
USD 380.19 EUR 419.01
RUB 6.08 CNY 54.81
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Бесплатную реабилитацию в санатории смогут получить жители Семея

28 Января 2020 08:38
Поделиться:
Бесплатную реабилитацию в санатории смогут получить жители Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Жители Семея после тяжелой болезни смогут бесплатно восстановиться в санатории «Карагайлы», передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Более 90 % жителей Туркестанской области примут участие в ОСМС
Судьи в отставке лишены медицинской помощи из-за ОСМС – сенатор Стикеры с QR-кодами появились в столичных поликлиниках Отделение для особенных детей открылось в областной стоматологии Караганды

В городском инфоцентре сообщили, что с января наступившего года в санатории «Карагайлы» начали функционировать реабилитационные койки в условиях круглосуточного и дневного стационара. Третий этап реабилитации больных, перенесших инсульт, инфаркт, травмы и сложные операции, проводится здесь совершенно бесплатно при наличии направления от участкового врача. И, если ранее реабилитацию могли получать лишь пенсионеры и инвалиды, то теперь восстановиться после тяжелой болезни могут пациенты всех возрастов, застрахованные в системе ОСМС.


«Госзаказ на третий этап получили многие учреждения нашего города и в частности санаторий «Карагайлы», который обладает очень большими возможностями. Во-первых, они уже много лет занимаются реабилитацией больных. Во-вторых, на территории санатория очень хорошие природные условия: лес, река и чистый воздух способствуют скорейшему восстановлению организма. Это для нас очень важно, поскольку в год происходит больше 1000 инсультов в год и не все больные восстанавливаются полностью, в связи с чем случается повторное событие, что порой приводит к плачевным последствиям. Поэтому мы хотим напомнить пациентам, что реабилитация - это важно», – пояснила главный терапевт отдела здравоохранения по Семей Татьяна Свитич.


На сегодняшний день в санатории имеется 48 круглосуточных коек и 30 коек дневного стационара. Для того, чтобы получить бесплатную реабилитацию в санатории, помимо направления врача, пациенту необходимо иметь при себе удостоверение личности и страховку в системе ОСМС.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив