Бесплатную психологическую помощь в случае онкозаболевания можно получить в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С июня в Алматы стартовали бесплатные программы психологической помощи онкобольных и их родственников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на благотворительный фонд «Seniminmen».

Как отметили в фонде, одна из серьезных проблем людей, столкнувшихся с тяжелой болезнью, должна обрести внимание и поддержку в обществе.

Программа включает в себя:

— Психологические группы для онкопациентов,

— психологические группы для родственников онкопациентов (работа с эмоциональным выгоранием),

— а также будут созданы психологические группы для людей с канцерофобией (страх заболеть раком).

В том числе ведется набор в группы для людей, нуждающихся в поддержке и консультациях, касающихся социальных вопросов (выплата пособий, постановка на учет по инвалидности, медико-социальные услуги).

Психологическая помощь является важным фактором в преодолении

онкологической болезни, в Казахстане она стала оказываться бесплатно. Работу организовывает благотворительный фонд «Seniminmen».

«Зачастую пациенты, узнав о своем диагнозе сталкиваются с собственным отчаянием, начинают думать о самом плохом и лишают себя надежды на выздоровление. Хотя, в условиях развития современной медицины, онкологический диагноз – это не приговор. Мы надеемся, что через визуальный и глубоко духовный опыт искусства каждый получит возможность узнать о самом главном Искусстве-искусстве Жить», - поделилась своим мнением, психотерапевт, онкопсихолог и основательница Фонда Динара Кусаинова.