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Бесплатную консультацию юристов и адвокатов смогут получить казахстанцы

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
9 Февраля 2021, 10:48
Бесплатную консультацию юристов и адвокатов смогут получить казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На площадке Республиканской общественной приемной «Nur Otan» в рамках инициированного Елбасы, Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым проекта «Халыққа көмек» организованы бесплатные консультативные встречи с юристами, адвокатами, медиаторами и нотариусами, передает МИА «Казинформ».

С учетом пандемии прием граждан будет осуществляться в онлайн-формате.

Юристы – понедельник с 10.00 до 13.00.

Адвокаты – вторник и четверг с 10.00 до 13.00.

Медиаторы – среда и пятница с 10.00 до 13.00.

Нотариусы – пятница с 15.00 до 17.00.

Для записи на консультацию необходимо обращаться по следующим контактам:

1. Call-центр 8 800 080 4441 (звонок по Казахстану бесплатно);

2. Whatsapp 8 700 800 4441

3. komek@nurotan.kz

Партнеры проекта: Казахстанский Союз юристов, Республиканская коллегия адвокатов, Международный Центр медиации и Республиканская нотариальная палата.

По информации пресс-службы, на базе Республиканской общественной приемной партии также запущен специальный контакт-центр «Экстренная служба 111» по вопросам семьи, женщин и прав детей, а также противодействия семейно-бытовому насилию. Менее чем за 5 месяцев поступило более 5,8 тысяч звонков.

В целом, за последний год в общественные приемные партии «Nur Otan» по всей стране поступило более 393 тысяч обращений, что в 2 раза больше по сравнению с 2019 годом.

При этом за последние 5 лет в партию обратилось 1,2 млн человек, в том числе более 423 тысяч – в онлайн-формате. Из них 92% решены положительно, оказана бесплатная консультативная, правовая и иная помощь.


Права человека   Нур Отан   Политические партии   Общество  
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