Бесплатную кастрацию и стерилизацию собак и кошек проводят в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В целях урегулирования численности бродячих кошек и собак столичное управление контроля и качества городской среды проводит бесплатную стерилизацию и кастрацию собак и кошек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.
Кастрацией и стерилизацией планируется охватить 2500 собак и 1500 кошек приютов и социально-уязвимых слоев населения Нур-Султана.
Операция будет проводиться на основании талонов, предварительно выдаваемых Ассоциацией по защите животных в Казахстане «INUCOBО» по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кенесары 52, телефон для справок: 8-701-012-86-12.
Прием ведется по предварительной записи с 9.00 до 18.00 часов.
Для проведения операции кошки и собаки должны быть полностью здоровы, обработаны от глистов, вакцинированы. Также следует выдержать голодную диету за 4-6 часов до операции.
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