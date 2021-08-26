Бесплатную кастрацию и стерилизацию собак и кошек проводят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В целях урегулирования численности бродячих кошек и собак столичное управление контроля и качества городской среды проводит бесплатную стерилизацию и кастрацию собак и кошек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Кастрацией и стерилизацией планируется охватить 2500 собак и 1500 кошек приютов и социально-уязвимых слоев населения Нур-Султана.

Операция будет проводиться на основании талонов, предварительно выдаваемых Ассоциацией по защите животных в Казахстане «INUCOBО» по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кенесары 52, телефон для справок: 8-701-012-86-12.

Прием ведется по предварительной записи с 9.00 до 18.00 часов.

Для проведения операции кошки и собаки должны быть полностью здоровы, обработаны от глистов, вакцинированы. Также следует выдержать голодную диету за 4-6 часов до операции.



