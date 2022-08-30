30 Августа 2022 11:51

Бесплатное тестирование на COVID-19 на дому прекратят в США

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Власти США на этой неделе прекратят программу бесплатного тестирования на COVID-19 на дому из-за нехватки финансирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт правительства США.

«Прием заявок по программе бесплатного тестирования на COVID-19 на дому будет прекращен 2 сентября, поскольку Конгресс США не предоставил дополнительное финансирование, чтобы пополнить количество наборов для тестирования», - отмечается в заявлении.

В воскресенье телеканалу CNN представитель Белого дома, одной из причин отмены программы является желание властей сохранить реагенты для тестирования на коронавирус в преддверии ожидаемого осеннего всплеска заболеваемости.

Как пишет агентство ТАСС, программа бесплатного тестирования на COVID-19 на дому была запущена в США в январе на фоне роста числа заболевших. Американцы могли получить набор для экспресс-теста на коронавирус через почтовую службу.

По оценкам американского университета Джонса Хопкинса, общее число инфицированных COVID-19 в мире на утро понедельника составляло 600 млн 966 тыс. На США приходится наибольшее количество случаев заражения - 94 млн 190 тыс. Летальных исходов больше всего также в США - 1 млн 43 тыс.

Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом снизилась в мире за прошлую неделю на 9%.

Фото из открытых источников



