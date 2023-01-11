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Бесплатное такси появилось в Карагандинской области

11 Января 2023, 22:36
Бесплатное такси появилось в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области с наступлением морозов запустили благотворительную акцию «Бесплатное такси». Ее организовали мечети региона, поддержали автовладельцы и АЗС.

«Мы проводим благотворительные акции «Тегін такси» («Бесплатное такси») и «Қолыңнан келсе, қолғабыс бол» («Помоги, чем можешь»). Нужно делать добро и помогать ближнему. Мы призываем всех к милосердию и сострадательности», - сказал главный имам Карагандинской области Естай Айтуғанұлы.

По его словам, бесплатное такси действует не только в городах области, но и в сельской местности. Акцию уже поддержали около ста автовладельцев, а одна из сетей АЗС бесплатно предоставляет бензин.

Кроме того, горячим чаем поят работающих в холод на улице работников коммунальных служб.

«Спасибо всем. Пусть будет побольше таких добрых дел. Это хорошая помощь людям. Я каждый день хожу в мечеть, и в эти морозные дни меня бесплатно довозят домой», - поделился 74-летний аксакал Зікірия Абдрахманұлы.


Фото: пресс-служба мечети Карагандинской области




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