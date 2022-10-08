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    07:17, 08 Октябрь 2022 | GMT +6

    Бесплатное пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ запустили в РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Национальный центр тестирования запустил пробное бесплатное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

    «Мы запускаем пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ! В нем будут учтены все новшества ЕНТ-2023, а именно:

    - комбинация профильных предметов «Математика-Информатика»;

    - сокращенное количество вариантов ответа;

    - 20 вопросов по предмету «История Казахстана», «Грамотность чтения» включает 15 вопросов.

    Для прохождения бесплатного пробного тестирования нужно пройти по ссылке prob-ent.testcenter.kz. Вводите лишь ИИН и нажимаете «Далее». Пароль не нужен.

    Желающим пройти платное пробное тестирование, необходимо пройти по ссылке cabinet.testcenter.kz и зарегистрироваться на сайте. Стоимость одной попытки – 602 тенге.

    Надеемся, что с помощью пробных тестирований вы сможете улучшить свою подготовку к основному ЕНТ! Удачи!» - говорится в публикации пресс-службы Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан в Instagram.



    Теги:
    Образование Миннауки и высшего образования РК ЕНТ Правительство
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