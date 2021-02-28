Бесплатное обучение, жилье и защита здоровья – новые инициативы Президента Узбекистана по поддержке женщин

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Президент Узбекистана провел совещание по вопросам решения проблем и социальной поддержке женщин, в ходе которого были озвучены новые инициативы по обеспечению интересов и укрепление роли женщин в обществе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Будет внедрена система стимулирования женщин, которые хотят получить высшее образование, имеют необходимые способности и знания, но по определенным причинам не могут осуществить эту мечту. То есть, нуждающимся девушкам, воспитываемым без одного из родителей, а также одиноким женщинам, потерявшим кормильца, сумма контракта для обучения в вузе будет оплачиваться хокимиятом и университетом. Это новая система. Прежде мы не могли такое реализовать. Теперь возможность для этого есть», – отметил Шавкат Мирзиёев.

На совещании рассмотрены вопросы охраны здоровья женщин. Отмечалось, что на местах, особенно в отдаленных районах, не обеспечивается надлежащий уровень качества медицинского обслуживания.

«Например, в Алтынсайском районе Сурхандарьинской области у 30 процентов женщин фертильного возраста диагностирована анемия. Кроме того, женщины района часто страдают заболеваниями дыхательной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. С учетом такого положения дел, необходимо взять под особый контроль здоровье 44 тысяч женщин, нуждающихся в медицинской помощи, закрепить за ними медицинские бригады и провести лечение с привлечением врачей узкого профиля. Поставлена задача провести к концу года углубленное медицинское обследование, включая онкологический скрининг почти 9 миллионов женщин. В целях профилактики онкологических заболеваний 323 тысячи девочек будут привиты вакциной от вируса папилломы человека. В Фонд по поддержке женщин ежегодно будет выделяться 30-50 миллиардов сумов на лечение нуждающихся женщин», - сказал Президент Узбекистана.

Особое внимание уделено дополнительным мерам по жилищному обеспечению женщин.

«Каждому региону будет выделено по 10 миллиардов сумов на обеспечение жильем женщин, проживающих в нежилых помещениях, и по 5 миллиардов сумов – на обеспечение жильем девушек, растущих без отцов. Эти средства пойдут на оплату первоначального взноса за жилье. Кроме того, женщинам будет выделено 11 миллиардов сумов на компенсацию аренды жилья», - подчеркнул глава Узбекистана.

В ходе совещания Президент Узбекистана также отметил необходимость совершенствования системы квалифицированной юридической помощи женщинам, в том числе подвергшимся притеснениям, и предложил учредить отдельную государственную награду для поощрения заслуг женщин перед государством и обществом, достигнутых ими успехов в своей сфере деятельности.