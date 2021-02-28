Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Бесплатное обучение, жилье и защита здоровья – новые инициативы Президента Узбекистана по поддержке женщин

Автор:  
Мадибек Джанибеков
28 Февраля 2021, 20:53
Бесплатное обучение, жилье и защита здоровья – новые инициативы Президента Узбекистана по поддержке женщин

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Президент Узбекистана провел совещание по вопросам решения проблем и социальной поддержке женщин, в ходе которого были озвучены новые инициативы по обеспечению интересов и укрепление роли женщин в обществе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Будет внедрена система стимулирования женщин, которые хотят получить высшее образование, имеют необходимые способности и знания, но по определенным причинам не могут осуществить эту мечту. То есть, нуждающимся девушкам, воспитываемым без одного из родителей, а также одиноким женщинам, потерявшим кормильца, сумма контракта для обучения в вузе будет оплачиваться хокимиятом и университетом. Это новая система. Прежде мы не могли такое реализовать. Теперь возможность для этого есть», – отметил Шавкат Мирзиёев.

На совещании рассмотрены вопросы охраны здоровья женщин. Отмечалось, что на местах, особенно в отдаленных районах, не обеспечивается надлежащий уровень качества медицинского обслуживания.

«Например, в Алтынсайском районе Сурхандарьинской области у 30 процентов женщин фертильного возраста диагностирована анемия. Кроме того, женщины района часто страдают заболеваниями дыхательной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. С учетом такого положения дел, необходимо взять под особый контроль здоровье 44 тысяч женщин, нуждающихся в медицинской помощи, закрепить за ними медицинские бригады и провести лечение с привлечением врачей узкого профиля. Поставлена задача провести к концу года углубленное медицинское обследование, включая онкологический скрининг почти 9 миллионов женщин. В целях профилактики онкологических заболеваний 323 тысячи девочек будут привиты вакциной от вируса папилломы человека. В Фонд по поддержке женщин ежегодно будет выделяться 30-50 миллиардов сумов на лечение нуждающихся женщин», - сказал Президент Узбекистана.

Особое внимание уделено дополнительным мерам по жилищному обеспечению женщин.

«Каждому региону будет выделено по 10 миллиардов сумов на обеспечение жильем женщин, проживающих в нежилых помещениях, и по 5 миллиардов сумов – на обеспечение жильем девушек, растущих без отцов. Эти средства пойдут на оплату первоначального взноса за жилье. Кроме того, женщинам будет выделено 11 миллиардов сумов на компенсацию аренды жилья», - подчеркнул глава Узбекистана.

В ходе совещания Президент Узбекистана также отметил необходимость совершенствования системы квалифицированной юридической помощи женщинам, в том числе подвергшимся притеснениям, и предложил учредить отдельную государственную награду для поощрения заслуг женщин перед государством и обществом, достигнутых ими успехов в своей сфере деятельности.

Узбекистан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане