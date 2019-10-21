+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 0 °С
USD 389.86 EUR 435.32
RUB 6.12 CNY 55.12
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Бесплатное обучение в вузах столицы предлагала мошенница в Атырауской области

21 Октября 2019 19:19
Поделиться:
Бесплатное обучение в вузах столицы предлагала мошенница в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Жылыойский районный суд вынес приговор мошеннице, предлагавшей бесплатное обучение в престижных учебных заведениях города Нур-Султан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

1,2 млн тенге выманила у пенсионерки «целительница» в Павлодаре
В столице интернет-мошенника приговорили к 4 годам лишения свободы Лжеторговец автозапчастями обманул жителей Петропавловска «Помощь» в трудоустройстве и закрытии кредита: кызылординцы попались в сети мошенников

«Как выяснилось, жертвами злоумышленницы из Кызылорды стали пожилые женщины в Жылыойском районе Атырауской области . 38-летняя мошенница, войдя в доверие, утверждала, что имеет большие связи в Нур-Султане и может устроить их внуков в престижные учебные заведения РК. В результате ее преступных действий пострадали 4 человека. Не ограничиваясь услугой образования, она также предлагала справку о досрочном погашении кредитов, за что у одной из потерпевших преступным путем выманила 892 000 тенге. После получения более 3,5 млн тенге скрылась. Для поимки мошенницы следователь РОП Жылыойского района направился в Нур-Султан, где и задержал женщину, доставив в регион», - рассказали в пресс-службе ДП области.

По информации ведомства, Жылыойским районным судом мошенница приговорена к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Борьба с преступностью,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив