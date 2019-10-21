Бесплатное обучение в вузах столицы предлагала мошенница в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Жылыойский районный суд вынес приговор мошеннице, предлагавшей бесплатное обучение в престижных учебных заведениях города Нур-Султан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как выяснилось, жертвами злоумышленницы из Кызылорды стали пожилые женщины в Жылыойском районе Атырауской области . 38-летняя мошенница, войдя в доверие, утверждала, что имеет большие связи в Нур-Султане и может устроить их внуков в престижные учебные заведения РК. В результате ее преступных действий пострадали 4 человека. Не ограничиваясь услугой образования, она также предлагала справку о досрочном погашении кредитов, за что у одной из потерпевших преступным путем выманила 892 000 тенге. После получения более 3,5 млн тенге скрылась. Для поимки мошенницы следователь РОП Жылыойского района направился в Нур-Султан, где и задержал женщину, доставив в регион», - рассказали в пресс-службе ДП области.

По информации ведомства, Жылыойским районным судом мошенница приговорена к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев.