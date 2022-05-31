31 Мая 2022 02:05

Бесплатное катание на аттракционах подарили детям полицейские Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В преддверии Международного дня защиты детей жамбылские полицейские организовали для учеников школ областного центра праздник в одном из лучших парков города Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в рамках Года детей, объявленного в начале 2022 года Президентом Республики Казахстан, первый отдел полиции управления полиции города Тараза, совместно с учредителем Центрального городского парка имени Турара Рыскулова Асаном Кошмамбетовым, организовали для школьников мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей.

Более двадцати ребят получили море позитивных эмоций. Все карусели и аттракционы городского парка были в распоряжении школьников, и все это для них было совершенно бесплатно.

Всем детям вручили мороженое, сладости и прохладительные напитки. Продолжился праздник уже на аттракционах, в сопровождении сотрудников ювенальной полиции. Школьники покатались на всех многочисленных каруселях этого парка.

«Мы пригласили так называемых «трудных» деток, все они из малообеспеченных семей, - сообщил начальник первого отдела полиции управления полиции города Тараза полковник полиции Нариман Алиев. - Дети – это действительно наше будущее. А о будущем надо заботиться. Мы должны сделать все возможное для их безопасности, защиты и достойной жизни. Сегодня мы смогли подарить им яркие эмоции и хорошее настроение».

По мнению Асана Кошмамбетова, такие праздники полезны для воспитания добрых чувств в ребенке.

«Думаю, эти дети прочувствуют теплое и заботливое к ним отношение со стороны взрослых, запомнят этот день. Воспитывать надо на положительных эмоциях, позитивных моментах», - считает директор парка.

Старейший парк Жамбылской области является историческим местом, ему более 120 лет. В 1898 году на этой территории был заложен яблоневый сад, как первый городской парк города Аулие-Аты (прежнее название города Тараза). В 1998 году парк получил имя известного казахстанского деятеля Турара Рыскулова. Парк насыщен зеленью, уютными уголками отдыха, интересными современными аттракционами.



