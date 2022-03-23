Бесплатное инватакси появилось в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - В Балхаше появилось бесплатное такси. Оно предназначено для людей с инвалидностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Инициативу уже поддержали 50 автоволонтеров. Сварщик по профессии Маулен Абжанов работает по сменам. Свободные дни и время решил использовать с пользой – помогает передвигаться по городу людям с особыми потребностями. В неделю получается перевезти 2-3 человека.

«В их ситуации может оказаться каждый. Любая случайность и всё – в инвалидном кресле. А наша маленькая волонтерская помощь для них – большое подспорье. И нам нетрудно, и им удобно», - говорит автоволонтёр Маулен Абжанов.

С просьбой помочь с транспортировкой к городскому автосообществу Балхаша обратился житель города Балхаша Мейрим Орынбаев. Он говорит, что 50 волонтеров откликнулись буквально в первые дни. Но пока этого недостаточно. Сейчас в городе около 4000 человек с инвалидностью, 200 из них – колясочники.

«Обслуживаем всех: и 1,2,3 групп, и незрячих, и неходячих. Помогаем в доставке лекарств, продуктов. В гости и на развлечение, конечно, не возим. Только по необходимости. Сейчас координация между водителями и пассажирами организована традиционно через диспетчера на телефоне. А в будущем для большего удобства планируют создать специальное интернет-приложение», - Мейрим Орынбаев.