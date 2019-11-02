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Бесплатно звонить на мобильные участковых могут жители Петропавловска

2 Ноября 2019 13:30
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Бесплатно звонить на мобильные участковых могут жители Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске участковому инспектору можно позвонить с обычного домашнего телефона на мобильный совершенно бесплатно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции Северо-Казахстанской области, петропавловцам нужно знать последние шесть цифр сотового телефона своего участкового.

По словам начальника отдела местной полицейской службы Алибека Габдулина, участковые всегда на связи. Отключают телефоны только сотрудники, уходящие в отпуск.

«73 городских участковых инспектора уже работают с горожанами в тесном контакте. Эта форма общения дает возможность горожанам бесплатно обращаться к своим участковым, решать сообща проблемы. Удобно и горожанам, и нам», - сказал А.Габдулин.

В пресс-службе добавили, что департамент полиции для связи со всеми полицейскими подразделениями использует 7 цифровых автоматизированных телефонных станций. И напомнили, что для вызова полиции можно позвонить с любого телефонного устройства на номер 102. Звонок бесплатный.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Безопасность,
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Автор:

Олеся Жуковень

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