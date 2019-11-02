-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:00
-
-
вчера 20:35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Бесплатно звонить на мобильные участковых могут жители Петропавловска
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске участковому инспектору можно позвонить с обычного домашнего телефона на мобильный совершенно бесплатно, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции Северо-Казахстанской области, петропавловцам нужно знать последние шесть цифр сотового телефона своего участкового.
По словам начальника отдела местной полицейской службы Алибека Габдулина, участковые всегда на связи. Отключают телефоны только сотрудники, уходящие в отпуск.
«73 городских участковых инспектора уже работают с горожанами в тесном контакте. Эта форма общения дает возможность горожанам бесплатно обращаться к своим участковым, решать сообща проблемы. Удобно и горожанам, и нам», - сказал А.Габдулин.
В пресс-службе добавили, что департамент полиции для связи со всеми полицейскими подразделениями использует 7 цифровых автоматизированных телефонных станций. И напомнили, что для вызова полиции можно позвонить с любого телефонного устройства на номер 102. Звонок бесплатный.
- Спецтехнику на случай снежных заносов проверяют в СКО
- Отпечатки пальцев снимают у бездомных в Северном Казахстане
- Погода на 2 ноября: на севере – метель, на юго-востоке – гроза
- Реорганизация проходит в вузе СКО
- За коррупцию подчиненных наказали руководителей в полиции СКО
- Как будет работать в условиях ОСМС стоматология в Северном Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана