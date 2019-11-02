Бесплатно звонить на мобильные участковых могут жители Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске участковому инспектору можно позвонить с обычного домашнего телефона на мобильный совершенно бесплатно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Северо-Казахстанской области, петропавловцам нужно знать последние шесть цифр сотового телефона своего участкового.

По словам начальника отдела местной полицейской службы Алибека Габдулина, участковые всегда на связи. Отключают телефоны только сотрудники, уходящие в отпуск.

«73 городских участковых инспектора уже работают с горожанами в тесном контакте. Эта форма общения дает возможность горожанам бесплатно обращаться к своим участковым, решать сообща проблемы. Удобно и горожанам, и нам», - сказал А.Габдулин.

В пресс-службе добавили, что департамент полиции для связи со всеми полицейскими подразделениями использует 7 цифровых автоматизированных телефонных станций. И напомнили, что для вызова полиции можно позвонить с любого телефонного устройства на номер 102. Звонок бесплатный.