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Бесплатно заниматься в кружках и секциях могут юные карагандинцы

23 Июля 2021 22:36
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Бесплатно заниматься в кружках и секциях могут юные карагандинцы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Юные карагандинцы в возрасте от 4 до 17 лет могут бесплатно посещать кружки и секции. Проект реализуется на портале artsport.edu.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Инфопортал разработан для регистрации и заявок поставщиков услуг, а также родителей или законных представителей детей и подростков для получения ваучера на посещение творческих кружков и спортивных секций.

«В Карагандинской области по творческому направлению в настоящее время определены 16 поставщиков. Среди кружков – национальные народные и современные танцы, хореография, академическое пение, кукловождение и др. Но этот список может пополниться, так как к нам звонят каждый день и родители, и поставщики. На 22 июля родителями было подано 509 заявок, из них 411 одобрены ваучерами», – рассказала методист Научно-методического центра досуга и народного творчества Назгуль Байкенова.

В бесплатные спортивные секции в области планируется привлечь около 7 900 детей.

«У нас 71 вид спорта, в том числе для детей с поражением опорно-двигательного аппарата, ограничениями по зрению, слуху и так далее. Это и 17 летних олимпийских видов спорта, и четыре зимних. А также один национальный вид спорта – қазақ күресі и четыре неолимпийских вида спорта. В будущем этот список ещё расширится», – говорит руководитель отдела спорта высших достижений и спортивного резерва управления физической культуры и спорта Карагандинской области Наталья Темирбаева.

На сегодняшний день от поставщиков поступило 72 заявки, из них уже одобрены шахматы, художественная гимнастика, спортивные танцы и дзюдо. 473 родителя зарегистрировались на получение ваучеров, из них 253 предоставили все необходимые документы на детей и активированы.

«У нас создана рабочая группа, которая занимается этой работой. Телефон нашего Call-центра – 50-71-08. Также есть электронная почта pfss@krg.gov.kz, куда и родители, и поставщики могут отправить свои вопросы. Проект новый для всей страны, поэтому возникают вопросы. Мы всегда готовы рассказать и подсказать», – добавила Наталья Темирбаева.

За дополнительной информацией также можно обращаться в Call-центр по Карагандинской области по телефону: (8-7212) 42-50-95 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). Электронная почта: karonmc@mail.ru.



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#Карагандинская область   #Культура   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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