Бесплатно заниматься спортом смогут жители Актау в рамках соцпроекта

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау и еще шести городах Казахстана стартовал проект «Доступный спорт», который дает возможность посещать спортивные секции бесплатно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении физической культуры и спорта Мангистауской области, проект «Доступный спорт» начал работу в начале октября прошлого года в столице Казахстана и к концу года успел охватить около 20 тыс. жителей Нур-Султана.

В апреле 2022 года проект возобновился, распахнув двери сразу в семи городах Казахстана: Актау, Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Семее, Петропавловске и Талдыкоргане.

«Проект стал возможен благодаря инициативе и поддержке Министерства культуры и спорта РК, он организован оператором ТОО «Astana Art Group» и управлением физической культуры и спорта Мангистауской области. Для жителей Мангистау доступны пять видов спорта: скандинавская ходьба, бег, карате, настольный теннис и фитнес», - проинформировали в управлении.

Занятия по фитнесу, настольному теннису и карате проводятся в спортивных залах, а попробовать свои силы в беге и скандинавской ходьбе можно на морском побережье. С мая занятия по фитнесу и карате также перейдут на открытый воздух - в парки и скверы города. Обучение проведут квалифицированные инструкторы и тренеры.

«В каждом городе выбраны от двух до шести локаций по каждому виду спорта, где проводятся тренировки. В основном, занятия начинаются с 17:00. Продолжительность одного занятия составляет полтора часа. Возрастные ограничения есть только для занятий фитнесом, к которым можно присоединиться с 18 лет», - добавили в управлении.

Все занятия для жителей городов проводятся бесплатно.