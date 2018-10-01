Бесплатно выявлять рак груди и шейки матки продолжат в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На диагностику рака груди и рака шейки матки в Алматы выделено 322 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На выявление рака молочной железы и рака шейки матки в городе Алматы в текущем году выделено около 322 млн тенге. Финансирование ведет Фонд социального медицинского страхования в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Как известно, казахстанским женщинам рекомендуется после 40 лет проходить скрининг рака молочной железы 1 раз в 2 года, а рака шейки матки - уже с 30 лет раз в 4 года.

Маммография доступна бесплатно в поликлиниках по прикреплению. При наличии показаний и по направлению второй этап прицельной маммографии, ультразвуковое исследование и различные виды биопсии можно пройти в Алматинском онкологическом центре. Объем оплачиваемых Фондом исследований охватывает целевую группу в количестве 80 975 человек.

«По данным статистики, заболеваемость раком груди занимает первое место среди онкологических заболеваний в Казахстане, ежегодно в стране регистрируются более 4 тысяч новых случаев. Заболевание успешно лечится на ранней стадии, поэтому мы призываем женщин не пренебрегать возможностями диагностики, которые предоставляются государством», - отметил директор алматинского филиала Фонда социального медицинского страхования Тлеухан Абилдаев.



Также в поликлиниках по прикреплению жительницы Алматы могут бесплатно пройти жидкостный тест на выявление рака шейки матки. Финансирование от Фонда рассчитано на целевую группу в количестве 81 181 человека.

Добавим, что Фонд по итогам прошедших 9 месяцев 2018 года оплатил медицинским организациям Алматы около 70 млрд тенге за оказанные жителям города медицинские услуги. Это составляет 70% от всей суммы заключенных с алматинскими клиниками договоров.



Поставщиками Фонда в Алматы является 171 медицинская организация, с ними заключено 252 договора по различным видам медпомощи на общую сумму 99,7 млрд тенге.