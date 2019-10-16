Бесплатно вакцинировать девочек от рака шейки матки планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируется бесплатно на добровольной основе вакцинировать девочек против вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом сообщила главный онколог РК, председатель правления КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК Диляра Кайдарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рак шейки матки - заболевание, которое можно предотвратить. В первую очередь - это профилактика, вакцинация от вирусов папилломы человека. Мы хотим попробовать бесплатную добровольную вакцинацию девочек от рака шейка матки, то есть с 9 до 12 лет до первого опыта начала половой жизни. Если родители разрешат, то это мы будем вакцинировать, и это будет бесплатно», - сказала Диляра Кайдарова журналистам в рамках Всемирного саммита лидеров в онкологии в Нур-Султане.

По словам главного онколога, в нашей стране есть все возможности сделать вакцинацию против заражения вируса папилломы человека.

«Мы обращаемся к населению с просьбой приходить на обследование, особенно девушки. Рак молочной железы начал молодеть и встречается в 32 года. Есть даже девушки, которые приходят с раком молочной железы в 28 лет. Поэтому мы увеличили возраст прохождения маммографии от 40 до 70 лет. Сделать скрининг можно бесплатно в любой поликлинике. В целом омоложение заболеваний идет во всем мире. Это связано со стрессом, неправильным питанием, применением лекарственных средств, экологией», - отметила Д. Кайдарова.