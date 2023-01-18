Бесплатно смогут ездить в автобусах дети до 18 лет в Караганде

18 Января 2023, 16:22

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде для детей и подростков от 7 до 18 лет проезд в городском транспорте станет бесплатным. Об этом сообщил глава региона Ермаганбет Булекпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев поручил отработать этот вопрос. Эта мера – большая поддержка для семей, особенно многодетных.

«В Караганде почти 110 тысяч жителей от 7 до 18 лет. В связи с внедрением электронного обилечивания и обновления автобусов я поручил сделать для них бесплатный проезд по Караганде», – сказал Ермаганбет Булекпаев.

О своем решении глава региона сообщил во время встречи с педагогическим коллективом и родителями учеников аварийной школы № 44.

Здание 1948 года восстановлению не подлежит. На его месте планируют построить новое учебное заведение. Учеников и учителей перевели в школу № 64. Она рассчитана на 600 человек, дефицита мест нет.

Фото: gov.kz