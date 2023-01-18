Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Карагандинская область

Бесплатно смогут ездить в автобусах дети до 18 лет в Караганде

18 Января 2023, 16:22
Бесплатно смогут ездить в автобусах дети до 18 лет в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде для детей и подростков от 7 до 18 лет проезд в городском транспорте станет бесплатным. Об этом сообщил глава региона Ермаганбет Булекпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев поручил отработать этот вопрос. Эта мера – большая поддержка для семей, особенно многодетных.

«В Караганде почти 110 тысяч жителей от 7 до 18 лет. В связи с внедрением электронного обилечивания и обновления автобусов я поручил сделать для них бесплатный проезд по Караганде», – сказал Ермаганбет Булекпаев.

О своем решении глава региона сообщил во время встречи с педагогическим коллективом и родителями учеников аварийной школы № 44.

Здание 1948 года восстановлению не подлежит. На его месте планируют построить новое учебное заведение. Учеников и учителей перевели в школу № 64. Она рассчитана на 600 человек, дефицита мест нет.

Фото: gov.kz


Новости по теме
Грузовые авто и автобусы не попадают под легализацию в РК - полиция
Полицейские разъяснили сроки легализации иностранных авто в Казахстане
Рейды в общественном транспорте начнутся в Атырау
Теги:
Читайте также
Мейрам Кожухов назначен акимом Караганды
Без льготного лизинга фермеры не смогут обеспечить страну урожаем
ЧП произошло на «АрселорМиттал Темиртау»
Прокуратура Алматинской области возбудила дело на «КазАвтоЖол» из-за гололеда на дороге
Межрайонные больницы откроют в Балхаше и Темиртау
Составы окружных избирательных комиссий утвердили в Карагандинской области
Грузовые авто и автобусы не попадают под легализацию в РК - полиция
Полицейские разъяснили сроки легализации иностранных авто в Казахстане
Новости партнеров
Популярное
1 Маслихат Алматы утвердил ряд новых правил для города
2 20 мест для крещенских купаний определили в ВКО
3 Сильные магнитные бури ожидаются до конца января 2023 года
4 Составы окружных избирательных комиссий утвердили в Карагандинской области
5 Места проведения крещенских купаний определили в Алматинской области

Лента новостей