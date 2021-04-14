Бесплатно раздавать саженцы начали жителям Алматы
Одними из тех, кто подал заявку, стали жильцы дома №146 по улице Богенбай батыра. Вместе с ними сотрудники УЗЭ посадили 18 саженцев черемухи и акации.
«Этой весной мы наблюдаем бум заявок на получение саженцев. За 10 дней к нам поступили заявки на 2 тысячи деревьев. С 10 апреля мы начали развозить деревья первым адресатам. Акция «Зеленый двор» проводится в рамках нашей программы по озеленению города «Jasyl Almaty», - рассказала руководитель управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская.
Своими эмоциями поделилась жительница Алмалинского района Адия Байдильдина.
«Мы увидели объявление о раздаче саженцев, решили сразу подать заявку. У нас хоть и небольшой дворик, но все же хочется, чтобы он был зеленым. Всегда хотелось посадить дерево, и сегодня наша мечта сбылась. Мы с мамой будем ухаживать за деревьями, теперь это наша гордость», - сказала алматинка.