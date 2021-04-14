Бесплатно раздавать саженцы начали жителям Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы началась раздача саженцев в рамках акции «Зеленый двор». Специалисты управления зеленой экономики города посетили 50 адресов, где раздали около 500 саженцев лиственных пород, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одними из тех, кто подал заявку, стали жильцы дома №146 по улице Богенбай батыра. Вместе с ними сотрудники УЗЭ посадили 18 саженцев черемухи и акации.

«Этой весной мы наблюдаем бум заявок на получение саженцев. За 10 дней к нам поступили заявки на 2 тысячи деревьев. С 10 апреля мы начали развозить деревья первым адресатам. Акция «Зеленый двор» проводится в рамках нашей программы по озеленению города «Jasyl Almaty», - рассказала руководитель управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская.

Своими эмоциями поделилась жительница Алмалинского района Адия Байдильдина.

«Мы увидели объявление о раздаче саженцев, решили сразу подать заявку. У нас хоть и небольшой дворик, но все же хочется, чтобы он был зеленым. Всегда хотелось посадить дерево, и сегодня наша мечта сбылась. Мы с мамой будем ухаживать за деревьями, теперь это наша гордость», - сказала алматинка.