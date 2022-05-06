Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Бесплатно посещать спортивные секции могут жители Семея
6 Мая 2022 00:09

Бесплатно посещать спортивные секции могут жители Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее стартовал проект «Доступный спорт». Проект ориентирован на обучение горожан различным видам спорта, а также дает возможность посещать спортивные секции по этим видам бесплатно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Обучение проводят квалифицированные инструкторы и тренеры. В этом сезоне в нем представлены 5 видов спорта: каратэ, скандинавская ходьба, бег, фитнес и настольный теннис. Подробнее об этом на пресс-конференции в РСК рассказал главный специалист городского отдела спорта Бакытжан Егизбаев.

«Проект стартовал 22 апреля. В городе уже определены локации. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и спорта. Преподают у нас местные тренеры, секции ведутся бесплатно. Имеются некоторые возрастные ограничения. К примеру, на карате можно записаться с 7 лет, на скандинавскую ходьбу, фитнес и настольный теннис - с 18 лет», – сообщил Бакытжан Егизбаев.


Читайте также
Казахстан завоевал серебро на юниорском ЧМ по тяжелой атлетике
Велосипедист из Караганды проехал без еды и питья 109 километров
Официально назван новый главный тренер сборной Казахстана по футболу
Казахстанки выступят на Кубке мира по фехтованию на саблях
Заморозки ожидаются в восьми регионах Казахстана
Объявлены победители ЧРК по фехтованию на саблях в командном зачете
Комитет спорта и физкультуры опроверг обвинения Сурдлимпийского комитета
Скандал с казахстанскими сурдлимпийцами произошел в Бразилии
Популярное
Заморозки ожидаются в восьми регионах Казахстана
Жителей восьми регионов РК предупредили о шторме
Пенсии казахстанцев увеличатся на 11%
Смотр строя и песни провели в Акмолинской области в честь столетия Талгата Бегельдинова
Неиспользуемые сельхозземли возвращают в госсобственность в Актюбинской области
Аэропорт Петропавловска выставили на торги во второй раз
Вопрос о салюте 9 мая в Алматы пока не решен
Проспект Кабанбая батыра временно перекрыли в столице
Расчистить рыбоходные каналы и водоемы планируют в Атырауской области
Оформлять земельные участки под ИЖС в Байконуре запрещено
Скандал с казахстанскими сурдлимпийцами произошел в Бразилии
5 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»
Ряд сотрудников детсада в столице уволили за грубое обращение с ребенком
Пятнадцати ветеранам ВОВ выплатят по 1 млн тенге в СКО
Архив