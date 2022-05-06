6 Мая 2022 00:09

Бесплатно посещать спортивные секции могут жители Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее стартовал проект «Доступный спорт». Проект ориентирован на обучение горожан различным видам спорта, а также дает возможность посещать спортивные секции по этим видам бесплатно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Обучение проводят квалифицированные инструкторы и тренеры. В этом сезоне в нем представлены 5 видов спорта: каратэ, скандинавская ходьба, бег, фитнес и настольный теннис. Подробнее об этом на пресс-конференции в РСК рассказал главный специалист городского отдела спорта Бакытжан Егизбаев.

«Проект стартовал 22 апреля. В городе уже определены локации. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и спорта. Преподают у нас местные тренеры, секции ведутся бесплатно. Имеются некоторые возрастные ограничения. К примеру, на карате можно записаться с 7 лет, на скандинавскую ходьбу, фитнес и настольный теннис - с 18 лет», – сообщил Бакытжан Егизбаев.