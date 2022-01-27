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Бесплатно посещать музеи, театры и концерты смогут особенные дети в Караганде

27 Января 2022 17:16
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Бесплатно посещать музеи, театры и концерты смогут особенные дети в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде в этом году будет реализован проект «Искусство для всех». Дети с особыми потребностями смогут бесплатно ходить в музеи, театры и концертные залы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Аким Карагандинской области Женис Касымбек в онлайн-режиме встретился с родителями особенных детей, акимами и руководителями профильных ведомств. Обсудили доступность среды и обеспечение особенных детей учебной инфраструктурой, социальными и спортивными объектами. Также были озвучены ответы на вопросы родителей, которые задавались на предыдущей встрече.

По информации управления образования, в Карагандинской области проживают 14 тысяч детей с ограниченными возможностями. С каждым годом возрастает число специальных организаций для них. На днях откроется коррекционный кабинет в Караганде на 100 детей. Штат педагогов в этом году вырастет на 96 человек.

Решается и один из насущных вопросов – профессиональное обучение детей с инвалидностью.

«На сегодняшний день в 23 государственных и 11 частных колледжах созданы условия для инклюзивного образования. С этой категорией студентов в колледжах работают 48 педагогов-психологов и два сурдопедагога. Более 500 преподавателей прошли повышение квалификации. По 26 специальностям есть программы для особенных студентов. Ведётся работа с социальными партнёрами. В четырёх колледжах заключены договоры с семью предприятиями. На следующий год планируется создание условий по инклюзивному образованию ещё в трёх колледжах. Два в Жезказгане – высший медицинский и колледж бизнеса и транспорта и один в Караганде – агротехнический», – рассказала руководитель управления образования Гульсум Кожахметова.

Остро стоит вопрос охвата особенных детей спортом. Недостаточно квалифицированных инструкторов, площадок для занятий, бассейнов. По словам заместителя руководителя управления физической культуры и спорта Рустама Кожабекова, в этом году будут работать дополнительно 22 тренера-инструктора.

«Из них 12 тренеров из областной специализированной школы в Караганде. Они будут заниматься по шести видам спорта с 240 детьми. Шесть человек уже приступили к работе в Караганде, Жезказгане и Абае. Оставшиеся инструкторы начнут работать в феврале – мае в Караганде, Темиртау и Сатпаеве. Десять тренеров будут заниматься с 90 детьми с расстройством аутистического спектра. Всего охватят 330 детей «, – сообщил Рустам Кожабеков.

Кроме государственных спортивных организаций, удалось договориться с 30 частными фитнес-центрами в Караганде. Теперь 147 особенных детей смогут посещать их бесплатно. Работа в этом направлении будет продолжаться.

Аким города Ермаганбет Булекпаев рассказал, что впервые в Караганде будет начат проект «Искусство для всех», который предусматривает бесплатное посещение концертных залов, театров, музеев, в том числе для детей с особыми потребностями.

Родители в свою очередь озвучили насущные проблемы и высказали ряд актуальных предложений. Больше всего вопросов было адресовано медицинским организациям. Женис Касымбек дал поручение главе профильного ведомства не заниматься формализмом и решить всё в ближайшее время.

«Хочу заверить родителей: ни один ваш вопрос без внимания не останется. Для руководителей центров, которые занимаются особенными детьми, хочу сказать: каждое ваше начинание будет поддерживаться. Персонально буду контролировать, чтобы вы получили соответствующее финансирование и условия для работы», – подчеркнул глава региона.

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#Карагандинская область   #Акимат   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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