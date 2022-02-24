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Бесплатно перебронировать или вернуть билеты на отмененные рейсы в Украину можно до 31 марта - Air Astana

24 Февраля 2022 12:35
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Бесплатно перебронировать или вернуть билеты на отмененные рейсы в Украину можно до 31 марта - Air Astana

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Авиакомпания Air Astana сообщила о бесплатном перебронировании или возврате билетов, приобретенных на отмененные с 22 февраля по 7 марта 2022 года авиарейсы в Украину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал авиакомпании.

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«В связи с закрытием воздушного пространства Украины Air Astana с сегодняшнего дня отменяет все рейсы в Киев минимум до 7 марта 2022 года. Бесплатное перебронирование или возврат билетов разрешается до 31 марта по билетам на рейсы с 22 февраля по 7 марта 2022 года. Пассажиры оповещены посредством смс-сообщений. Просим проверять информацию о рейсах в Киев на сайте airastana.com», - говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

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#Украина   #Общество   #Авиация  
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