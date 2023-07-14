Бесплатно обучиться на военных водителей можно в школе Минобороны РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В алматинском филиале РГКП «Военно-техническая школа Министерства обороны» начался набор граждан на бесплатное обучение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В соответствии с потребностью комплектования Вооруженных сил запланирована подготовка военных водителей. Срок обучения по этой военно-технической специальности – три месяца. Выпускники школы получат водительское удостоверение категории «В», «С» и «С1».

«По закону права на вождение автотранспортного средства по категории «С» можно получить только в 21 год. А у молодых людей, окончивших нашу школу по направлению местного органа военного управления, такая возможность есть уже в 18 лет», – отметил преимущество директор алматинского филиала военно-технической школы Министерства обороны полковник Мирас Жильгильдин.

В период обучения курсанты обеспечиваются проживанием, питанием и обмундированием за счет государства. По плану этого года в алматинском филиале Военно-технической школы обучение пройдут более 60 человек. Таким образом, Вооруженные силы пополнят подготовленные к службе специалисты военно-технического профиля.

Следует отметить, что приобретенная техническая специальность востребована на рынке труда.