Бесплатно обучиться катанию на коньках и ходьбе на лыжах могут астанчане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бесплатные занятия по катанию на коньках и ходьбе на лыжах будут проходить в столице, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Занятия будут проходить в выходные дни в четырех районах города с 11:00 до 12:30 и с 15:00 до 16:30 часов.

Занятия по катанию на коньках и ходьбе на лыжах, организованные управлением физической культуры и спорта будут проводиться под контролем инструктора с соблюдением всех санитарных норм и техники безопасности.

Желающие должны пройти предварительную регистрацию по следующим номерам:

ответственный за район Сарыарка – 8 775 188 18 38 (площадь перед городским акиматом, парк «Коктал»);

ответственный за район Есиль – 8 771 522 37 72 ( Экспо «NurAlem», микрорайон «Ильинка»);

ответственный за район Алматы – 8 707 977 99 70 (парк «Триатлон»);

ответственный за район Байконур – 8 747 054 59 00 (дворец «Жастар», жилой массив «Кирпичный»).