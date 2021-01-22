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    19:21, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Бесплатно обучиться катанию на коньках и ходьбе на лыжах могут астанчане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бесплатные занятия по катанию на коньках и ходьбе на лыжах будут проходить в столице, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Занятия будут проходить в выходные дни в четырех районах города с 11:00 до 12:30 и с 15:00 до 16:30 часов.

    Занятия по катанию на коньках и ходьбе на лыжах, организованные управлением физической культуры и спорта будут проводиться под контролем инструктора с соблюдением всех санитарных норм и техники безопасности.

    Желающие должны пройти предварительную регистрацию по следующим номерам:

    ответственный за район Сарыарка – 8 775 188 18 38 (площадь перед городским акиматом, парк «Коктал»);

    ответственный за район Есиль – 8 771 522 37 72 ( Экспо «NurAlem», микрорайон «Ильинка»);

    ответственный за район Алматы – 8 707 977 99 70 (парк «Триатлон»);

    ответственный за район Байконур – 8 747 054 59 00 (дворец «Жастар», жилой массив «Кирпичный»).


    Теги:
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