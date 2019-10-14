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вчера 14:20
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Бесплатно можно проехать в общественном транспорте в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в общественном транспорте можно проехать бесплатно, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Атырау с 10 октября в общественном транспорте введен дифференцированный тариф. При оплате карточкой сохранен прежний тариф в 80 тенге, без карточки – проезд стал стоить 150 тенге. Однако в социальных сетях жители города жалуются, что, во-первых, пополнить карточку очень сложно – терминалы не работают. А также в автобусах кондукторы утверждают, что валидаторы для списывания денег не действуют.
«Если валидатор есть, но он не работает, то человек должен платить 80 тенге. Если кондуктор утверждает, что валидатора в автобусе вообще нет – можно ехать, вообще не оплачивая проезд», - сообщили в пресс-службе городского акимата.
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