Бесплатно можно овладеть казахским, русским и английским языками в Атырау

21 Января 2023, 04:10

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В городе Атырау в этом году открылись бесплатные курсы обучения казахскому, русскому, английскому языкам. Об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя учебно-методического центра «Тіл» Лаура Газизова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Зарегистрироваться на обучение может любой житель города старше 20 лет. Обучать языкам будут с азов и до свободного разговорного. Проект реализован учебно-методическим центром «Тіл» при поддержке областного управления культуры, развития языков и архивного дела.

«Чтобы быть развитой и передовой страной, мы должны иметь стремление к знаниям и уметь быстро адаптироваться к веяниям нового времени. Наша цель – повышение образованности жителей Атырау, создание условий для конкурентоспособности. На сегодняшний день курсы проходят около 70 человек. Из них 80 процентов – физические лица, 20 процентов – работники учреждений. Участники учатся в группах по 15 человек. Занятия проходят пять раз в неделю. Казахский язык преподается 120 часов, русский и английский – 80 часов», – рассказала организатор проекта Лаура Газизова.