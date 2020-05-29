Бесплатно летать на самолетах по Казахстану смогут дети до 14 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государство готово заплатить авиакомпаниям за перевозку детей, которые будут путешествовать с родителями в пределах страны. То есть юные казахстанцы до 14 лет смогут бесплатно летать на внутренних рейсах. Об этом сообщил глава Комитета индустрии туризма, передает корреспондент «Хабар 24».

Льготами смогут воспользоваться максимум четверо детей из одной семьи. Помимо этого, предлагают субсидировать расходы на содержание туалетов в туристических зонах. Предпринимателям, занимающимся строительством объектов придорожного сервиса, вернут четверть потраченных на это средств. Такими мерами власти хотят поддержать отрасль.

К 2025 году в республике надеются принять до трех миллионов иностранных гостей и 8 миллионов внутренних туристов.