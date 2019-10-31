Бесплатно будут посещать теннисный центр дети из малообеспеченных семей в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК.КАЗИНФОРМ – Председатель областного филиала партии «Nur Otan», аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов провел прием граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат областного маслихата Гафура Бустекова обратилась к К.Аксакалову с просьбой организовать для детей из социально-уязвимых слоев населения бесплатные занятия в теннисном центре Петропавловска.

«Нет бесплатных групп. Дети из малообеспеченных и многодетных семей не могут оплачивать занятия. Для 15-летних детей оплата – 16 тысяч тенге в месяц, для 11-14 лет – 14 тысяч тенге», - сказала Г.Бустекова.

Представитель управления физической культуры и спорта сообщил, что с 1 декабря откроют бесплатные группы для детей из социально-уязвимых слоев населения. Сейчас подбирают тренеров.

«Если возможно, то поддержать бюджетом. Помощь федерации. Такой огромный объект построили. Он должен работать и приносить пользу», - сказал К.Аксакалов.

Универсальный теннисный центр открыли в Петропавловске в июне прошлого года.