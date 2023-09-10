Бесплатно будут лечиться в санатории около 50 карагандинских ветеранов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области проявили заботу о людях старшего поколения. Ветераны труда, труженики тыла в течение десяти дней бесплатно отдохнут и поправят здоровье в санатории на озере Балхаш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В группу вошли 48 человек, которым за 80 лет, из всех городов и районов региона. Благое дело организовали по инициативе руководства области.

«Отправляем в лечебно-оздоровительный комплекс «Балхаш» в город Приозерск 48 ветеранов. Водителю автобуса сказал: «Везите как хрустальную вазу». Это люди, которым за 80 лет. Есть 90-летние. Категории: труженики тыла, ветераны труда. В каждом городе и районе у нас есть ветеранские организации. Группу набрали из всей области. Предпочтение отдавали одиноким, которые обслуживаются социальными работниками. Среди них те, кто получает небольшую пенсию. Такая акция впервые, во время организации мы были в постоянном контакте с руководством управления координации занятости и социальных программ», – сказал председатель Совета ветеранов Карагандинской области Оралды Торегожин.

По его словам, ветераны будут жить в комфортабельных номерах, в здравнице им предоставят полный курс лечебных услуг. Кроме того, смогут посещать бассейн, сауну, спортивный и тренажерный залы.

«Хочу сказать спасибо за уважительное отношение к людям старшего поколения, за заботу о ветеранах. Едем с большой радостью. Прекрасная возможность отдохнуть, набраться новых сил», – поблагодарил организаторов Канагат Жумашулы, 88-летний труженик тыла из поселка Ботакара Бухар-Жырауского района.

Ветеран из Сарани Айман Хайруллина рассказала, что путешествия организовывали на городском уровне.

«Были в Каркаралинске, Боровом. Но это на два-три дня и своим кругом – члены нашей ветеранской организации. А так чтобы из всей области – такого не было. Из Сарани едем втроем. Такой старт нам нравится. Будем не только ходить на процедуры, но и общаться: думаю, появятся клубы по интересам, устроим творческие вечера», – отметила участница поездки.