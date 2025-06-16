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    06:26, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Бесплатные тренировки будут проводить летом в столичном парке

    Открытые спортивно-оздоровительные тренировки теперь будут проводиться каждые выходные на протяжении всего лета в столичном парке «Коктал», передает  агентство Kazinform.

    спорт, общество, люди
    Фото: акимат Астаны

    Как сообщили в акимате Астаны, мероприятия будут проходить в рамках акции «Астана — город без наркотиков» и нарратива «Закон и порядок».

    На протяжении всего лета в парке «Коктал» по выходным будут проводить тренировки на открытом воздухе.

    Проект организован акиматом района Сарыарка и управлением по противодействию наркопреступности ДП Астаны при поддержке FitArenaWinox.

    Старший оперуполномоченный Управления по противодействию наркопреступности столичного ДП Дамир Байбазаров сообщил, что мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией.

     — Задача — приобщить население, молодежь к спорту, здоровому образу жизни. Молодежь — это наше будущее и мы обязаны обеспечить надежную защиту от всех видов наркотиков, — сказал он.

    спорт, общество, зарядка, массовый спорт
    Фото: акимат Астаны

    Тренировки будут организовывать каждые субботу и воскресенье для приобщения населения к спорту, здоровому образу жизни.

     — Здесь будет проходить открытые тренировки на свежем воздухе, абсолютно бесплатные для людей. Будем привлекать их к здоровому образу жизни, будем проводить различные тренировки от 1 до 1,5 часов. Никакой специальной подготовки тренировки не требуют, они будут легкими, ничего сложного, тренеры у нас обученные, они будут показывать и объяснять, что нужно делать. Даже специального оборудования не нужно, нужно просто проснуться утром и прийти сюда. Ограничений по количеству нет, — сообщил директор фитнес клуба FitArenaWinox Багдан Филихин.

    Астанчанка Молдир Нурпеисова около года занимается в этом фитнес-клубе. На открытые тренировки пришла, чтобы поддержать идею активной, всеобщей борьбы с наркоманией.

     — Такие мероприятия нужны и важны, они позволяют агитировать людей вести здоровый образ жизни, заявить, что и взрослые, и молодежь против наркотиков. Дети, подростки не понимают всей опасности наркотиков, к чему они могут привести. И им нужно рассказывать о вреде наркотиков, но и в то же время показывать своим примером, как важно беречь свое здоровье, что нужно вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, чтобы поддерживать его. Важно информировать молодежь, да и взрослых тоже, — считает она.

    дети, зарядка, спорт, тренировка
    Фото: акимат Астаны
    зарядка, спорт, тренировка
    Фото: акимат Астаны

     

    Теги:
    Спорт Астана Видео Общество
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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