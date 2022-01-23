Бесплатная забота о взрослых и детях: какую помощь получают люди с инвалидностью в столичном реабилитационном центре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На левом берегу столицы в небольшом здании год назад открылся реабилитационный центр «Астана социальных технологий». С тех пор центр уже помог многим людям с особыми потребностями и даже пробудил лучик надежды в тех, кто уже давно утратил интерес к жизни. Корреспондент МИА «Казинформ» посетила реабилитационный центр, чтобы узнать, как получаемые услуги помогают людям с инвалидностью встать на ноги и улучшить свое физическое состояние.

ОО «Астана социальных технологий» на сегодняшний день посещают около 70 человек, которые получают помощь логопеда, массажиста, ЛФК-инструктора, курсы физиотерапии, арт-терапии и другие услуги. Центр работает по государственному социальному заказу.

О предыстории создания реабилитационного центра нам рассказал директор ОО «Астана социальных технологий».

«Наша мама Камка Жасанова стояла у истоков создания ОО «Общество детей-инвалидов города Астана». У нас с братом – Нурланом Жасановым имеется нарушение слуха. А в 1990-е годы в Целинограде не было специальной школы для глухонемых. Такие учреждения функционировали только в Атбасаре, в Алматы и Талдыкоргане. С семьей мы переехали в Талдыкорган, а наши братья поступили в школу-интернат. Тогда наша мама, увидев работу школы в Талдыкоргане, решила открыть классы для глухих детей в столице, потому что в крупном городе была необходимость в создании центра для особенных людей. Мы снова переехали в столицу. Так в школе №65 она открыла первый класс для глухих детей. Постепенно с просьбой начали обращаться мамы детей с нарушением слуха, синдромом Дауна. Им хотелось, чтобы подобная помощь оказывалась их детям тоже», - поделился Жасулан Жасанов.

В 1999 году по инициативе Камки Мадиевны было создано Общество детей-инвалидов города Астаны - для того, чтобы поддержать родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, и самих инвалидов. Эта поддержка осуществляется через образовательные, социальные и информационные услуги, благотворительную помощь по наиболее важным вопросам инвалидов и их семей.

Миссия организации - содействие социальной реабилитации и интеграции детей с инвалидностью в современное общество путем вовлечения в реализацию проектов, программ и социальное партнерство.

За годы работы в Общество обращались родители детей с различными диагнозами, даже самыми тяжелыми. Так, чтобы качественно предоставлять услуги различным категориям, появились еще три различные организации: общественное объединение «Ассоциация Глухих «ЖасНур», общественный фонд «Благотворительный Фонд поддержки детей-инвалидов «Балам-ай», общественное объединение «АСТ Астана социальных технологий».

В последние годы в Казахстане увеличилось количество людей с нарушениями слуха. Многие из них переезжают в столицу с желанием изменить свою жизнь. Потому и возникла необходимость создать объединение, которое бы занималось вопросами людей с нарушениями слуха.

Общественное объединение «Ассоциация глухих «Жаснур» открылось в 2008 году. Председатель ассоциации Кызылгуль Сембина не понаслышке знает о проблемах людей с инвалидностью – у нее самой два брата с нарушениями слуха. Цель объединения - создание рабочих мест и трудоустройство людей с нарушениями слуха. За годы работы организации был открыт цех по производству полуфабрикатов, швейный цех, парикмахерская, тепличный комплекс. Тридцать человек обеспечены постоянными рабочими местами. Также функционирует диспетчерская служба сурдоперевода, которая охватывает более 300 человек с нарушением слуха. Диспетчерская служба сурдоперевода принимала активное участие в проведении городского фестиваля творчества «Поющие руки». Работа диспетчерской службы позволила расширить возможности доступа неслышащих людей к информационным ресурсам путем использования современных технологий, решить проблему коммуникаций на расстоянии между глухим и слышащим человеком и позволить им получать услуги и информацию на жестовом языке.

Чтобы ответить запросам не только детей, но и взрослых, семья Жасановых решила открыть реабилитационный центр «Астана социальных технологий». Многие не верили в успех проекта, даже называли «провальным», однако, несмотря на это, они приступили к открытию центра.

Реабилитационной центр был открыт в январе 2021 года для людей I и II групп инвалидности с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Руководит организацией Жасулан Жасанов.

«Предоставляются услуги по восстановлению физического здоровья, и, более того, проводится работа по восстановлению психологического состояния услугополучателей. Также мы оказываем социально-бытовые услуги (маникюр, педикюр, визаж) и благотворительную помощь. Мы даем людям возможность реализовывать свой потенциал и чувство уверенности в завтрашнем дне», - поделился миссией реабилитационного центра Жасулан Жасанов.

Недавно центр приобрел свой микроавтобус с подъемником, чтобы привозить и отвозить людей с инвалидностью из отдаленных районов города. Порой Жасулан Жасанов сам садится за руль, ездит в Ильинку, чтобы забрать посетителей центра, если им некому помочь добираться.

«Недавно наша сотрудница Динара Курмановна купила аппарат на свои собственные заработанные средства. «Подарок на Новый Год нашим посетителям», - сказала она. Поэтому 90 % выполняемой всей работы – это труд нашей команды, а оставшиеся 10% - предложенные проекты», - рассказал Жасулан.

Как мы упомянули выше, «Астана социальных технологий» работает по государственному социальному заказу. Без этого сложно начинать дело, считает Жасулан. «Люди говорят, что от государства пользы нет. Ну, а как же оплачивать аренду, питание, заработную плату сотрудникам без выделяемого госзаказа? Напротив, поддержка есть. Мы ее ощущаем», - отметил он.

Реабилитационный центр располагается на первом этаже. Здесь есть комната отдыха. После процедур пациенты могут пообедать, спеть любимые песни благодаря приобретенному караоке, поиграть в шахматы. Дни рождения и другие праздники посетители и сотрудники отмечают вместе. На питание посетителей средства не выделяются. Тем не менее, Жасулан Жасанов сделал так, что здесь можно поесть горячего супа в морозы, побеседовать за чашечкой чая со сладостями.

Главный костяк реабилитационного центра – лечебная физкультура. Мы побеседовали с Вадимом Сергеевичем – инструктором ЛФК с 21-летним стажем.

«Полная и быстрая реабилитация зависит от тяжести заболевания, от целеустремленности самого человека, насколько ему это нужно. Результаты бывают самые разные. Если человек целеустремленный, реабилитация проходит быстро. Пациенты обращаются ко мне, чтобы с ними работали морально и физически. Я являюсь старшим тренером по городу Нур-Султану по ушу и кунг-фу. То есть, совмещаю китайскую культуру с упражнениями ЛФК. Тогда результат получается лучше, чем обычные упражнения ЛФК», - поделился инструктор.

По его словам, для каждого пациента подбирают индивидуальный подход. Каждое упражнение посвящено определенной группе мышц. В кабинете на стенах можно заметить мотивирующие надписи, одна из которых запомнилась нам больше всего: «Никогда не забывай, не теряй свою мечту. Твердо знай, что все на свете можешь ты».

«Если человек настроен пассивно, можно бесконечно долго ждать результата. У Конфуция однажды спросили, как долго нужно ждать результата. На что тот ответил: «Если ждать, то долго». То есть, каждый сам должен стараться достичь цели, тогда путь ее достижения будет коротким», - пояснил Вадим Сергеевич.

В процессе занятий лечебной физкультурой у многих появляется стремление трудиться дальше, потому что они видят динамику развития.

«Некоторые пациенты начинают плакать, обнимать со словами: «У меня получилось это выполнить». То есть, настолько для них это ценно. В обычной жизни мы не замечаем этого. Нам кажется, что очень легко дотянуться до ручки, всего-то пальцами пошевелить. А для человека, у которого пальцы не работают, это такое счастье, такой результат! Если сегодня он смог дотянуться до ручки, дальше он сможет достигнуть больших результатов», - считает инструктор ЛФК.

Следующий кабинет можно назвать более творческим. Здесь доступны курсы иглотерапии, арт-терапии, музыкотерапии. Здесь развивается фантазия, мышление пациентов, можно получить массаж для рук, заняться вышивкой, рисованием.

«У нашего пациента не работают руки. Через иглотерапию помогаем правильно держать кружку, учим самостоятельности. Делаем массаж, смягчаем кисти рук. А чтобы работали кисти рук, нужно правильно нащупать необходимые точки», - рассказала Улжалгас Жоргабаева.

Абдибек Бегарин - инвалид первой группы, уже восемь месяцев посещает реабилитационный центр. Много лет работал строителем. На работе получил инсульт.

«Кто болеет, тот всегда найдет дорогу к врачам. Чтобы добраться до центра, сажусь на несколько автобусов. На улице страшный гололед. Обращался в службу поддержки, чтобы очищали дорогу ото льда. В этом районе на остановке нас поджидает микроавтобус центра. Они небезразлично относятся к нашему здоровью», - говорит мужчина.

Об эффективности глинотерапии для развития мелкой моторики рук говорят уже давно. По словам мастера гончарного искусства Айнары Нурахметовой, благодаря глинотерапии у детей и у взрослых хорошо развивается чувствительность.

«Глина очень мягкая, принимает любую форму. Также мы рисуем картины, развиваем фантазию. После инсульта многие теряют память. А благодаря картинам они вспоминают то, что давно позабыли. На многих картинах, наверное, вы заметили солнце, пейзажи. Люди стремятся к лучшему, хотят радоваться. А картины в фиолетово-темной гамме показывают их внутреннее тревожное состояние. Цвета, тона описывают внутренние эмоции человека», - рассказывает Айнара Нурахметова.

23-летний Адиль с сентября посещает реабилитационный центр. По его словам, центр хорошо помогает в физическом развитии.

«Раньше пальцы не двигались, а сейчас могу шевелить пальчиками. Мы живем в этом доме, проходили мимо и увидели надпись. Решили заглянуть, так начал посещать центр», - поделился Адиль.

В этом кабинете пациентов учат самостоятельно застегивать и расстегивать замки, держать ложку, развивать фантазию.

«Результаты всегда разные. Нас посещала девушка по имени Айгерим, у которой слабо работала правая рука. Кисть руки вообще не работала. Сейчас уже есть улучшения. Сухую еду она кушает правой рукой, самостоятельно держит ложку. Один сеанс длится 40 минут. Мы душевно разговариваем с пациентами, стараемся весело проводить занятия», - рассказала Фариза Алмасовна.

Центр «Астана социальных технологий» уделяет особое внимание приобретению оборудований для скорой реабилитации пациентов. Поэтому здесь также доступны кабинеты физиотерапии, где благодаря различным аппаратам пациенты могут раскрыть кисти рук, развить работу мышц, разработать нервные окончания.

Отметим, что у каждого пациента в центре своя анкета, куда записывают, какие услуги ему необходимо получать.

«Врач-реабилитолог выписывает назначение на определенную зону организма человека. К каждому пациенту индивидуальный подход. От каждой процедуры пациент должен отдыхать 10-15 дней, в зависимости от тяжести заболевания. Все зависит от пациента. Дома они тоже стараются выполнять какие-либо упражнения. Сейчас на массаж пришла Айжан. У нее раньше рука не раскрывалась, а сейчас раскрывается. Сейчас наша цель – научиться самостоятельно сгибать руку», - рассказала массажист Виталина Владимировна.

Людям с дефектами речи помогает логопед.

«Работаю с людьми, которые получили инсульт, травму головного мозга, с другими заболеваниями. Сначала осматриваю пациента. Инсульт бывает разный. Есть те, у кого повреждена кора головного мозга. Есть те, кто может разговаривать, а некоторым даже сложно звуки выговорить. Сначала беседую с ними. В первую очередь, делаю логомассаж: на мышцы щек, область языка, рта. Десять дней пациент получает логомассаж. После этого выполняем артикуляционные упражнения около зеркала, читаем скороговорки. Бывает, что пациенты забывают некоторые буквы, но мы снова учим. Пациенты хотят изучать цвета, потому что их тоже забывают. У нас есть специальные картины, так мы повторяем все цвета», - поделилась логопед.

Маржан Мустафина вместе с пациентами решает простые задачи по математике для развития памяти. У большинства память « хромает», п оэтому чтение сказок и книг помогает в развитии.

«Спрашиваю пересказ прочитанного. Многие затрудняются, кто-то с большим трудом выговаривает слова. Однако только небольшими шажочками можно добиться результата», - уверена врач-логопед.

Пациентам она советует д ома играть в шашки и шахматы, петь песни.

«Один наш пациент вообще не разговаривает. Однако, когда включала старые казахские песни, он медленно подпевал и выговаривал слова. Если музыку выключить, снова перестает петь. То есть, в памяти что-то осталось, а песня помогает вспомнить забытое», - пояснила Маржан Мустафина.

На втором этаже расположились центр «Балам-ай» и небольшой салон красоты для матерей особенных детей.

В салоне красоты работают девушки с нарушением слуха. «Астана социальных технологий» сотрудничает с Центром занятости, которые предоставляют лицам с инвалидностью работу в центре. Девушки предоставляют мамам бесплатные косметологические услуги. Мамы особенных деток могут подстричься, сделать маникюр, покрасить волосы, то есть, уделить внимание себе. Поэтому центр стал вторым домом для тех, кто действительно нуждается в уходе и заботе.







