Бесплатная юридическая помощь доступна алматинцам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы открылся центр оказания бесплатной юридической помощи. Об этом в ходе брифинга региональной службы коммуникаций сообщила директор ОФ «Лиги Волонтеров» города Алматы Акнур Оспанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, с октября в Алматы два юриста-практика и один консультант-помощник оказывают бесплатные консультации жителям мегаполиса.

«Благодаря проекту «Юридические консультации» все желающие смогут бесплатно получить юридическую помощь специалистов. Наши юристы не только оказывают устные и письменные консультации, но и помогают в изучении материалов дел, представляют интересы обратившихся в судах, оказывают содействие в написании искового заявления и решают многие другие вопросы», - сообщила председатель общественного фонда.

За три месяца юрпомощь в офлайн-формате оказана 553 жителям, проведено 1102 онлайн-консультации.

Алматинцы могут обращаться по адресу: улица Торайгырова, 29. Проект будет действовать до декабря 2022 года.