-
вчера 23:45
-
-
-
-
вчера 22:17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Бесплатная вакцинация от кори началась в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау проходит бесплатная дополнительная вакцинация против кори, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Д ополнительная кампания по проведению прививок от кори и краснухи охватывает жителей в возрасте от 20 до 29 лет. Используется вакцина производства Индии, имеющая международный сертификат Всемирной организации здравоохранения. Необходимость проведения дополнительной иммунизации связана с ростом заболеваемости корью, которая регистрируется в первую очередь среди возрастных групп детей до 1 года и людей от 20-29 лет. Среди них риск распространения и заражения корью крайне высок. Основная заболеваемость зарегистрирована среди тех, кто не был привит против кори, что составило 92% от числа заболевших», - рассказала главный внештатный эпидемиолог области Гульжамал Таубаева.
Как проинформировали в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК по Атырауской области, закуплено 68 тысяч доз вакцины.
Прививки проводятся в 133 прививочных пунктах в поликлиниках по месту прикрепления. Люди, работающие вахтовым методом, прививаются непосредственно на предприятиях. Независимо от прививочного статуса, они могут получить прививку и по месту жительства либо в медицинской организации, на территории обслуживания которой находится иностранная компания.
- Решением проблемы реки Урал займется международная комиссия
- Девятиэтажный дом строят для медработников в Атырау
- Заморозки ожидаются в ряде регионов Казахстана 27 сентября
- Главный врач роддома № 1 осужден за взятку в Алматы
- Сток реки Жайык уменьшился почти в 2 раза – сенатор Гумар Дюсембаев
- Нарушения при хранении наркотических средств выявили в больницах СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана