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Бесплатная вакцинация от кори началась  в Атырау

26 Сентября 2019 23:45
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Бесплатная вакцинация от кори началась  в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау проходит бесплатная дополнительная вакцинация против кори, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Д ополнительная кампания по проведению прививок от кори и краснухи охватывает жителей в возрасте от 20 до 29 лет. Используется вакцина производства Индии, имеющая международный сертификат Всемирной организации здравоохранения. Необходимость проведения дополнительной иммунизации связана с ростом заболеваемости корью, которая регистрируется в первую очередь среди возрастных групп детей до 1 года и людей от 20-29 лет. Среди них риск распространения и заражения корью крайне высок. Основная заболеваемость зарегистрирована среди тех, кто не был привит против кори, что составило 92% от числа заболевших», - рассказала главный внештатный эпидемиолог области Гульжамал Таубаева.

Как проинформировали в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК по Атырауской области, закуплено 68 тысяч доз вакцины.

Прививки проводятся в 133 прививочных пунктах в поликлиниках по месту прикрепления. Люди, работающие вахтовым методом, прививаются непосредственно на предприятиях. Независимо от прививочного статуса, они могут получить прививку и по месту жительства либо в медицинской организации, на территории обслуживания которой находится иностранная компания.

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Ключевые слова: Атырауская область, Здравоохранение,
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Автор:

А. Соколов

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