РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:43, 05 Май 2021 | GMT +6

    Бесплатная вакцинация для иностранцев от COVID-19 доступна в Армении

    None
    None
    ЕРЕВАН.КАЗИНФОРМ – Иностранцы, находящиеся на территории Армении, могут получить вакцину от COVID-19 на бесплатной основе. Минздрав страны приступил к вакцинированию всех лиц старше 18 лет. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Армении передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Минздрав Армении призывает сделать прививку для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Все лица старше 18 лет, в том числе и иностранные граждане, могут получить вакцину в любой поликлинике в любой день недели.

    «Все лица старше 18 лет, вне зависимости от места регистрации, могут получить бесплатную вакцину от COVID-19 в любой поликлинике. Вакцинация бесплатна и для иностранных граждан. В поликлиниках для вакцинации установлены дежурства, в том числе по субботам и воскресеньям с 10:00 до 16:00», - сообщает Министерство здравоохранения Армении.

    В Ереване для получения информации, касающейся вакцинации, можно обратиться по телефонным номерам ответственных лиц при поликлиниках.

    Вакцинация против COVID-19 в Армении носит добровольный характер. Изначально в Армению была доставлена пробная партия вакцины «Спутник V». 28-го марта текущего года в Армению была доставлена первая партия (24 тыс. доз) вакцины «Astra Zeneca», а 8-го апреля – первая крупная партия (15 тыс. доз) вакцины «Спутник V». 1-го мая в Армению прибыла партия (100 тыс. доз) вакцины «CoronaVac», подаренная правительством Китайской Народной Республики.





    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:14
    Аким Шымкента обещает горожанам решение ключевых проблем
    Сегодня, 20:45
    Погода на ближайшие три дня в мегаполисах Казахстана
    Сегодня, 20:32
    В Усть-Каменогорске в жилом доме произошел пожар
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!