Бесплатная телефонная линия по лекарствам работает в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для обеспечения доступности достоверной и профессиональной информации о лекарственных средствах и их рациональном использовании в Республиканском центре развития здравоохранения работает бесплатная телефонная линия для населения и специалистов в области здравоохранения. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу напомнить, что данная бесплатная телефонная линия функционирует с 2011 года с целью информирования населения и медицинских работников. Звонок с любого стационарного телефона в пределах страны – бесплатный», – напомнила руководитель Центра рационального использования лекарственных средств Гульзира Жусупова.

По ее словам, позвонив по номеру 8 800 080 88 87, каждый может получить полную, объективную и достоверную информацию о лекарственных препаратах, а также о правах граждан на бесплатные лекарства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, эффективности препаратов и возможных побочных реакциях. Медицинские работники могут получить консультацию по вопросам взаимодействия препаратов, рационального назначения лекарственных средств в соответствии с клиническими руководствами, на основании доказательной медицины и международных баз данных по лекарственным средствам.

Отмечается, что, по результатам анализа поступивших звонков за 2020 год, в связи с пандемией COVID-19, самое большое количество звонков поступило именно по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией и мероприятиями, проводимыми государством для уменьшения количества зараженных – 20,72%. Население также интересовали вопросы о правах на бесплатные лекарства и медицинские услуги в рамках ГОБМП, в том числе при COVID-19 – 15,24%, по отсутствию масок и антисептиков в аптеках, по тестам на определение коронавирусной инфекции COVID 19, по алгоритму лечения при коронавирусной инфекции COVID 19, кроме того, поступали жалобы на условия оказания медицинской помощи и ненадлежащее обеспечение лекарственными средствами в рамках ГОБМП –16,95%.

Сотрудники Центра рационального использования лекарственных средств Айнура Басибекова, Дидар Байдуллаева, Гульзира Жусупова в период пандемии консультировали население о правах на бесплатные лекарства при COVID-19 и порядке лекарственного обеспечения, по взаимодействию применяемых лекарственных средств, о рациональном использовании антибиотиков и по многим другим вопросам, связанным с пандемией. Они активно выступали в СМИ с доступной на тот момент информацией о новой инфекции COVID 19.

Для быстрого доступа к информации о правильном применении лекарственных средств, включенных в протокол диагностики и лечения коронавирусной инфекции, на сайте Центра создана рубрика «COVID-19», где посетители могут найти памятки для пациентов, последнюю обновленную версию национального клинического протокола, монографии на лекарственные средства, рекомендуемые клиническим протоколом «Коронавирусная инфекция-COVID-19».