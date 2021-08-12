Бесплатная секция по мини-футболу для детей открылась в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На мини-футбольной площадке по улице Бухар жырау, 351 прошла первая тренировка детского футбольного клуба «Айбын», действующего по новой госпрограмме спортивного заказа. Программа призвана максимально охватить детей занятиями в творческих кружках и спортивных секциях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz

По программе Министерства культуры и спорта РК операторы госзаказа – акиматы областей и городов республиканского значения размещают госзаказы, утверждают поставщиков, формируют очередность детей на зачисление в секции и кружки. Иными словами, родители могут записать своего ребенка в секцию мини-футбола, а расходы возьмут на себя местные власти.

Как рассказал руководитель детского футбольного клуба «Айбын» Кайролла Нурум, город предоставил для занятий мини-футболом две площадки. Нанятые тренеры-преподаватели сформировали две группы детей: в возрасте 6-9 лет и 10-14 лет.

«Летом тренировки проходят на мини-полях по адресам: Бухар жырау, 351 и 288. – сказал Кайролла Нурум. – Кроме мини-футбола планируется открыть секции волейбола и большого футбола».

Желающие проконсультироваться или записаться могут обращаться в WhatsApp 8-771-173-39-63 или через инстаграм @aibyn_football_pavlodar.

Ранее сообщалось, что теперь юные павлодарцы смогут посещать платные кружки бесплатно. Всего для детей по этому проекту будет доступно 58 направлений.

Проект реализуется полностью в цифровом формате на портале artsport.edu.kz. Предприниматель, соответствующий всем необходимым требованиям, регистрируется и подает заявку. После одобрения родители также регистрируются на портале и подают заявки. Получив ваучер на посещение творческих кружков, дети начинают заниматься в них бесплатно, а оплату за обучение предприниматель получает от государства.