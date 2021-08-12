+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 19 °С
Алматы: 33 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Бесплатная секция по мини-футболу для детей открылась в Павлодаре

12 Августа 2021 14:34
Поделиться:
Бесплатная секция по мини-футболу для детей открылась в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На мини-футбольной площадке по улице Бухар жырау, 351 прошла первая тренировка детского футбольного клуба «Айбын», действующего по новой госпрограмме спортивного заказа. Программа призвана максимально охватить детей занятиями в творческих кружках и спортивных секциях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz

Новости по теме
Проблемы развития массового и детского спорта обсудили в Правительстве РК
Казахстанцы примут участие в молодежном ЧМ по видам борьбы в Уфе Эффект Месси: Легенда мирового футбола озолотит «ПСЖ» Александр Бублик стартовал с победы в парном разряде на турнире в Канаде

По программе Министерства культуры и спорта РК операторы госзаказа – акиматы областей и городов республиканского значения размещают госзаказы, утверждают поставщиков, формируют очередность детей на зачисление в секции и кружки. Иными словами, родители могут записать своего ребенка в секцию мини-футбола, а расходы возьмут на себя местные власти.

Как рассказал руководитель детского футбольного клуба «Айбын» Кайролла Нурум, город предоставил для занятий мини-футболом две площадки. Нанятые тренеры-преподаватели сформировали две группы детей: в возрасте 6-9 лет и 10-14 лет.

«Летом тренировки проходят на мини-полях по адресам: Бухар жырау, 351 и 288. – сказал Кайролла Нурум. – Кроме мини-футбола планируется открыть секции волейбола и большого футбола».

Желающие проконсультироваться или записаться могут обращаться в WhatsApp 8-771-173-39-63 или через инстаграм @aibyn_football_pavlodar.
Ранее сообщалось, что теперь юные павлодарцы смогут посещать платные кружки бесплатно. Всего для детей по этому проекту будет доступно 58 направлений.
Проект реализуется полностью в цифровом формате на портале artsport.edu.kz. Предприниматель, соответствующий всем необходимым требованиям, регистрируется и подает заявку. После одобрения родители также регистрируются на портале и подают заявки. Получив ваучер на посещение творческих кружков, дети начинают заниматься в них бесплатно, а оплату за обучение предприниматель получает от государства.


Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Спорт   #Футбол  
Поделиться:
Новости по теме
Проблемы развития массового и детского спорта обсудили в Правительстве РК
Казахстанцы примут участие в молодежном ЧМ по видам борьбы в Уфе
Эффект Месси: Легенда мирового футбола озолотит «ПСЖ»
Александр Бублик стартовал с победы в парном разряде на турнире в Канаде
Популярное
1 Неизвестной болезнью заболел скот в Акмолинской области
2 Эпидситуация в Нур-Султане остается неблагополучной – Сархат Бейсенова
3 Заранее приобрести уголь призвал население аким СКО
4 Мой ребенок пойдет в школьной форме – Асхат Аймагамбетов
5 Незаконную проверку ИП пресекли сотрудники прокуратуры в Акмолинской области
6 Открытие бургерной в отеле Алматы: организатора и певицу оштрафовали
Читайте также
Александр Бублик стартовал с победы в парном разряде на турнире в Канаде
«Барыс» проиграл «Сарыарке» на старте Кубка Президента РК
Неизвестной болезнью заболел скот в Акмолинской области
Эпидситуация в Нур-Султане остается неблагополучной – Сархат Бейсенова
Заранее приобрести уголь призвал население аким СКО
Мой ребенок пойдет в школьной форме – Асхат Аймагамбетов
Незаконную проверку ИП пресекли сотрудники прокуратуры в Акмолинской области
Открытие бургерной в отеле Алматы: организатора и певицу оштрафовали
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив