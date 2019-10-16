Бесплатная реабилитационная группа открылась в столичном доме ребенка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Специализированном доме ребенка в городе Нур-Султане открылись 2 группы дневного пребывания для детей с проблемами здоровья и находящимися в тяжелой жизненной ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Послании Главы государства говорится о необходимости повышения внимания к детям с проблемами здоровья и детям из неблагополучных семей. И мы при поддержке управления здравоохранения акимата столицы и партии «Nur Otan» сегодня открыли 2 реабилитационные группы», - сказала директор специализированного дома ребенка Сауле Кенжебаева в ходе торжественного открытия групп.

Группы специализируются на дневном пребывании детей, которые приходят на реабилитацию каждый день.

«Группа «Күнім» адаптирована на детей с различными диагнозами (ДЦП, синдром Дауна) и на тех, кто нуждается в реабилитации. У нас есть мультидисциплинарная команда, в которую входят специалисты-реабилитологи, невропатологи, педиатры, логопеды и психологи»,- добавила Сауле Кенжебаева.

По ее словам, специалисты совместно оценивают состояние и способности ребенка. Далее по согласованию с родителем ставятся цели и навыки, которые нужно достичь в ходе реабилитации. В группах - по 15 детей, от года до четырех лет.

«Вторую группу «Ботақан» посещают здоровые дети, но находящиеся в трудной жизненной ситуации. Например, у нас есть отец-одиночка и многодетная мать. Мы как сотрудники дома ребенка хотим поддержать такие семьи. У нас есть все необходимые условия. Я считаю, что это большое начинание, после которого мы должны работать на расширение»,- подытожила директор специализированного дома ребенка.



