Бесплатная раздача мороженого обернулась штрафом для предпринимателя в Актау

Предпринимателя из Актау привлекли к административной ответственности после того, как он бесплатно раздал детям мороженое и йогурты, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным городского акимата, инцидент произошел 1 августа в одном из коммерческих объектов, расположенных в 14-м микрорайоне.

— В честь открытия торговой точки предприниматель бесплатно раздал детям 50 порций мороженого и 30 йогуртов. Однако перед проведением подобных акций необходимо получить соответствующее разрешение местного исполнительного органа, — сообщили в акимате.

Поскольку это требование не соблюдено, предпринимателю назначили штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (86 500 тенге) в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

В акимате Актау отметили, что не возражают против подобных инициатив со стороны бизнеса, однако бесплатная раздача продукции должна проводиться в соответствии с требованиями действующего законодательства.

— Перед проведением таких мероприятий необходимо получить соответствующее разрешение местного исполнительного органа. Кроме того, следует выбирать безопасные и законные способы проведения подобных акций, поскольку массовое скопление людей может привести к различным нежелательным ситуациям, — подчеркнули в акимате.

Ранее сообщалось, что предпринимателя в ЗКО оштрафовали за завышение цен на говядину.