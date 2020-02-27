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Бесплатная пересадка в автобусах столицы сохранится только при двух тарифах

27 Февраля 2020 21:57
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Бесплатная пересадка в автобусах столицы сохранится только при двух тарифах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бесплатная пересадка в автобусах столицы с 28 марта сохранится только при двух тарифах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

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«С 28 марта бонус в виде бесплатной пересадки в течение 60 минут с момента первой валидации в автобусах Нур-Султана сохраняется только при тарифах «15 поездок» (2000 тенге) и «30 поездок» (4000 тенге)», - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, поменяются 1, 3, 5, 15-дневные тарифы, «город+экспресс», «город+экспресс+пригородный» и другие тарифы.

Сохранится оплата за наличный и безналичный проезд (транспортные карты, SMS/QR) - 180 и 90 тенге.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
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Гульмира Байзакова

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