Бесплатная парковка: в Алматы добавили ряд категорий льготников

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Управление городской мобильности Алматы планирует внести дополнения в действующие правила пользования коммунальными платными автостоянками (автопарковками, паркингами) города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как говорится в пояснительной записке, опубликованной на портале электронного правительства, в рамках поддержки социально уязвимых слоев населения добавлены льготы на бесплатное пользование стояночными местами на платных автостоянках города Алматы для:

- ветеранов боевых действий на территории других государств;

- законных представителей ребенка-инвалида с рождения и детей-инвалидов;

- многодетных матерей, награжденных подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»;

- лиц, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне;

- электромобилей.

В самом проекте постановления говорится, что бесплатными парковочными местами на коммунальных платных автостоянках смогут пользоваться следующие категории граждан:

1) участники, инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, ветераны боевых действий на территории других государств;

2) инвалиды I и II групп, законные представители ребенка-инвалида с рождения и детей-инвалидов;

3) многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»;

4) лица, пострадавшие от испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне;

5) специальный автотранспорт со служебными государственными номерными знаками и оборудованные специальными проблесковыми маячками желтого, синего и красного цвета и специальными звуковыми сигналами во время выполнения прямых служебных обязанностей;

6) электромобили.

Публичное обсуждение проекта продлится до 26 марта.