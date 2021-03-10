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    12:35, 10 Март 2021 | GMT +6

    Бесплатная парковка: в Алматы добавили ряд категорий льготников

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Управление городской мобильности Алматы планирует внести дополнения в действующие правила пользования коммунальными платными автостоянками (автопарковками, паркингами) города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как говорится в пояснительной записке, опубликованной на портале электронного правительства, в рамках поддержки социально уязвимых слоев населения добавлены льготы на бесплатное пользование стояночными местами на платных автостоянках города Алматы для:

    - ветеранов боевых действий на территории других государств;

    - законных представителей ребенка-инвалида с рождения и детей-инвалидов;

    - многодетных матерей, награжденных подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»;

    - лиц, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне;

    - электромобилей.

    В самом проекте постановления говорится, что бесплатными парковочными местами на коммунальных платных автостоянках смогут пользоваться следующие категории граждан:

    1) участники, инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, ветераны боевых действий на территории других государств;

    2) инвалиды I и II групп, законные представители ребенка-инвалида с рождения и детей-инвалидов;

    3) многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»;

    4) лица, пострадавшие от испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне;

    5) специальный автотранспорт со служебными государственными номерными знаками и оборудованные специальными проблесковыми маячками желтого, синего и красного цвета и специальными звуковыми сигналами во время выполнения прямых служебных обязанностей;

    6) электромобили.

    Публичное обсуждение проекта продлится до 26 марта.


    Теги:
    Социальная поддержка Закон и право Транспорт Акимат Общество Алматы
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