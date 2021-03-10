Бесплатная парковка: в Алматы добавили ряд категорий льготников
Как говорится в пояснительной записке, опубликованной на портале электронного правительства, в рамках поддержки социально уязвимых слоев населения добавлены льготы на бесплатное пользование стояночными местами на платных автостоянках города Алматы для:
- ветеранов боевых действий на территории других государств;
- законных представителей ребенка-инвалида с рождения и детей-инвалидов;
- многодетных матерей, награжденных подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»;
- лиц, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне;
- электромобилей.
В самом проекте постановления говорится, что бесплатными парковочными местами на коммунальных платных автостоянках смогут пользоваться следующие категории граждан:
1) участники, инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, ветераны боевых действий на территории других государств;
2) инвалиды I и II групп, законные представители ребенка-инвалида с рождения и детей-инвалидов;
3) многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»;
4) лица, пострадавшие от испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне;
5) специальный автотранспорт со служебными государственными номерными знаками и оборудованные специальными проблесковыми маячками желтого, синего и красного цвета и специальными звуковыми сигналами во время выполнения прямых служебных обязанностей;
6) электромобили.
Публичное обсуждение проекта продлится до 26 марта.