Бесплатная парковка на вокзале «Нур-Султан 1» отменяется с 1 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 ноября 2021 года отменяется время бесплатной парковки на территории железнодорожного вокзала «Нур-Султан 1» (старого вокзала), передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщает столичная транспортная компания City Transportation Systems.