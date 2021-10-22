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    23:00, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Бесплатная парковка на вокзале «Нур-Султан 1» отменяется с 1 ноября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 ноября 2021 года отменяется время бесплатной парковки на территории железнодорожного вокзала «Нур-Султан 1» (старого вокзала), передает МИА «Казинформ».

    Об этом сообщает столичная транспортная компания City Transportation Systems.

    «Отметим, что для удобства жителей и гостей столицы, в качестве альтернативы, перед вокзалом будет запущена полоса, которая включает наличие бесплатной парковки и зоны посадки и высадки пассажиров», - говорится в сообщении CTS в Instagram.
    В компании добавили, что оплатить услуги парковки можно несколькими способами: через банковское мобильное приложение Kaspi.kz, в разделе «Платежи»; в личном кабинете, через мобильное приложение NSPARKING (App Store и Google play) и веб-сайт nsparking.kz; через четыре платежных терминала QIWI, расположенных на территории железнодорожного вокзала; через паркомат в новом здании железнодорожного вокзала; через круглосуточную кассу на втором этаже старого здания железнодорожного вокзала, кабинет №15.
    Ознакомиться с действующими тарифами на услуги парковки можно на информационных щитах у автоматов выдачи парковочных билетов, паркоматах, круглосуточной кассе, а также в мобильном приложении NSPARKING и на сайте nsparking.kz.
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