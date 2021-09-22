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    14:15, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Бесплатная кастрация и стерилизация собак и кошек проводится в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное управление контроля и качества городской среды организовало бесплатную кастрацию и стерилизацию собак и кошек приютов и социально-уязвимых слоев населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    Таким образом власти намерены сократить число бездомных животных в столице. Всего планируется стерилизовать и кастрировать 1500 кошек и 2500 собак.

    Операция проводится по предварительной записи с 9.00 до 18.00 часов на основании талонов, выдаваемых Ассоциацией по защите животных в Казахстане «INUCOBО» по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кенесары 52. Телефон для справок: 8-701-012-86-12.

    Сообщается, что для проведения данной операции кошка или собака должны быть полностью здоровыми, обработаны от глистов, вакцинированы, выдержать голодную диету за 4-6 часов до кастрации или стерилизации.

    Теги:
    Астана Акимат Животные Общество
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