Бесплатная кастрация и стерилизация собак и кошек проводится в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное управление контроля и качества городской среды организовало бесплатную кастрацию и стерилизацию собак и кошек приютов и социально-уязвимых слоев населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Таким образом власти намерены сократить число бездомных животных в столице. Всего планируется стерилизовать и кастрировать 1500 кошек и 2500 собак.

Операция проводится по предварительной записи с 9.00 до 18.00 часов на основании талонов, выдаваемых Ассоциацией по защите животных в Казахстане «INUCOBО» по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кенесары 52. Телефон для справок: 8-701-012-86-12.

Сообщается, что для проведения данной операции кошка или собака должны быть полностью здоровыми, обработаны от глистов, вакцинированы, выдержать голодную диету за 4-6 часов до кастрации или стерилизации.