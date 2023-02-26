Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Беспилотный космический корабль «Союз МС-23» пристыковался к МКС

Автор:  
Сара Кабикызы
26 Февраля 2023, 11:37
Беспилотный космический корабль «Союз МС-23» пристыковался к МКС

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Запущенный с космодрома Байконур космический корабль «Союз МС-23», спустя двое суток полета, причалил к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента МКС состоялась в сегодня утром в автоматическом режиме, момент причаливания и стыковки транслировался в прямом эфире.

Корабль «Союз МС-23» отправился к Международной космической станции без космонавтов, с особой миссией возвращения космонавтов в условиях нештатной ситуации российского экипажа на МКС.

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, которые несут космическую вахту на орбите, готовятся к приему нового корабля «Союз МС-23».

Согласно программе полета экипажа МКС-68, Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американский астронавт Франциско Рубио, которые работают на орбите с сентября 2022 года, будут возвращаться на Землю на этом корабле, прибывшем на замену поврежденному кораблю «Союз МС-22».

А космонавт Анна Кикина, прилетевшая на МКС на многоразовом корабле Grew Dragon в октябре 2022 года, возвратится вместе с американскими коллегами уже в марте этого года в соответствии с программой перекрестных полетов Роскосмоса и NASA.


Освоение космоса   Байконур   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге