Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Освоение космоса

Беспилотный аварийный космический корабль «Союз МС-22» приземлился в Казахстане

Сара Кабикызы
28 Марта 2023, 18:02
Беспилотный аварийный космический корабль «Союз МС-22» приземлился в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 28 марта, в степях Казахстана, юго-восточнее города Жезказгана, приземлилась спускаемая капсула космического корабля «Союз МС-22», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Моменты расстыковки и отчаливания корабля «Союз МС-22» от МКС, а также приземления спускаемой капсулы транслировались в прямом эфире госкорпорации «Роскосмос».

Во время первого включения с борта МКС и Центра управления полетами участники прямого эфира увидели, как «Союз МС-22» успешно отделился от МКС и отправился в космическое пространство. Комментариев никаких не последовало.

Второе включение прямого эфира началось с телестудии Роскосмоса, представления видеосюжетов, гостей и самого момента появления в кадре раскрытого парашюта с капсулой. Согласно циклограмме полета, касание земли произошло в назначенное время, в 17 часов 46 минут по времени Астаны.

Пожалуй, впервые в истории пилотируемой космонавтики космический корабль приземлился без экипажа. По информации ведущих телестудии, посадка прошла в штатном режиме. Корабль привез на своем борту более 200 кг грузов. Среди них оборудование, которое необходимо для анализа произошедшей нештатной ситуации с кораблем «Союз МС-22» или повторного использования.

По мнению казахстанских экспертов, сегодняшняя посадка «Союза МС-22», получившего повреждение во время работы на Международной космической станции, очень важна. Потому что она позволяет без риска для экипажа посмотреть на то, как поведет себя во время посадки корабль с вышедшей из строя системой охлаждения.


Освоение космоса   Байконур  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
В центре Марселя обрушился жилой дом, есть пострадавшие
В центре Марселя обрушился жилой дом, есть пострадавшие