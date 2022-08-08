8 Августа 2022 17:33

Беспилотные такси начали работать в двух мегаполисах Китая

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Власти китайских мегаполисов Ухань и Чунцин в понедельник разрешили технологической компании Baidu предоставлять жителям этих городов услуги использования беспилотных автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сервису Baidu «Apollo Go» предоставили право взимать плату за проезд на роботакси в городах Чунцин (Юго-Западный Китай) и Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай). «Умные» автомобили могут ездить только по специально выделенным дорогам в отведенных зонах мегаполисов ежедневно с 9 утра до 5 вечера. На маршруты планируется выпустить по пять беспилотных автомобилей в каждом городе.

Как ранее сообщалось, 1 августа в городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун, Южный Китай) впервые вступили правила, регулирующие использование автономных транспортных средств (АТС).

По данным местных СМИ, власти Китая выделили более 5 тыс. км дорог для тестирования беспилотных автомобилей и выдали более 900 лицензий компаниям на тестирование АТС.

Фото: CNBC







