Беспилотную авиацию развивают в Вооруженных Силах Казахстана

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Продолжается подготовка команды к конкурсу «Соколиная охота» Армейских международных игр. Тренировки организованы на полигоне «Матыбулак». В этом году соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов пройдут в Казахстане уже в четвертый раз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В команду отобраны операторы тактических беспилотных летательных аппаратов из Сухопутных войск и Сил воздушной обороны, успешно прошедшие курсы подготовки и показавшие лучшие результаты в ходе отбора. Казахстанская команда будет использовать на конкурсе состоящие на вооружении беспилотные летательные аппараты «Skylark-1LEX».

«В Вооруженных Силах Казахстана развитию и применению различных типов беспилотных комплексов уделяется особое внимание, - отмечают в Минобороны. - На вооружении казахстанской армии состоят ударные и разведывательные беспилотники. Они применяются в ходе боевой подготовки войск, в том числе на крупномасштабных учениях. Анализ современных вооруженных конфликтов показал, что беспилотная авиация является перспективным вооружением, которое активно применяется противоборствующими сторонами».

Как отмечают эксперты, беспилотники повышают мобильность и боевые возможности войск, позволяют командованию всесторонне оценивать обстановку для наиболее рационального задействования войск.

В настоящее время в армии Казахстана функционирует Центр подготовки специалистов БПЛА, где обучение осуществляется по опыту применения беспилотников в современных вооруженных конфликтах. Специалисты повышают профессиональное мастерство в ведении воздушной разведки днем и ночью, корректировке огня артиллерии, а также поражении наиболее важных объектов противника.

Ведутся и научные исследования в данном направлении. Национальным университетом обороны имени Первого Президента – Елбасы разработан и изготовлен отечественный разведывательный беспилотник «Шағала».

«Выполняя полет по маршруту, он способен определять координаты наземных объектов и передавать сведения на пульт оператора. Дальность полета «Шағала» составляет до 30 км, максимальная скорость – до 110 км/ч, а максимальная высота полета над уровнем моря – 3 500 м. Беспилотник оснащен отечественным программно-аппаратным каналом связи, а также собственным криптографическим протоколом. БПЛА «Шағала» прошел тестовые полеты, в ближайшее время пройдут его опытные испытания», - рассказали в пресс-службе Минобороны.