Беспилотники каких стран закупает Министерство обороны РК

29 Декабря 2022, 12:24

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов сообщил, беспилотники каких стран закупает ведомство и имеются ли соответствующие договоренности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы говорили, что на службе Вооруженных сил есть летательные аппараты. Из каких стран к нам завозят беспилотники? Сколько закуплено в этом году и сколько всего их на вооружении Казахстана и из каких стран закупаете?» - спросила журналист на брифинге в СЦК

Заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов ответил, что на вооружении имеются беспилотные летательные аппараты зарубежных стран, в том числе Израиля, Китая.

«Сейчас предусмотрено приобретение беспилотных летательных аппаратов у Турецкой Республики с учетом того, что будет организовано производство на нашей территории», - добавил он.

Напомним, что в мае этого года министр обороны Руслан Жаксылыков встретился в Анкаре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Турецкий министр назвал соглашение о стратегическом партнерстве между столицами Казахстана и Турции важной вехой на пути расширения двусторонних связей. Хулуси Акар указал на значимость расширения турецко-казахстанских оборонных связей, в том числе в области проведения совместных военных учений и оборонной промышленности.

Фото: gov.kz