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    Военный беспилотник внештатно приземлился в Жамбылской области

    В Таласском районе Жамбылской области беспилотный летательный аппарат Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК совершил нештатное приземление во время учебно-тренировочного полета, передает Kazinform со ссылкой на Минобороны.

    беспилотник
    Фото: местных жителей

    Инцидент произошел 2 июня в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полета.

    По предварительным данным, причиной нештатного приземления могли стать технические неполадки.

    В результате происшествия пострадавших и разрушений нет. Угрозы для населения и объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

    Для выяснения всех обстоятельств на место направлена специальная комиссия. В настоящее время проводится обследование района падения и устанавливаются причины инцидента.

    Ранее сообщалось о том, что беспилотник упал в Актюбинской области.

    Беспилотники Минобороны РК Жамбылская область
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор