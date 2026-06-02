Военный беспилотник внештатно приземлился в Жамбылской области

В Таласском районе Жамбылской области беспилотный летательный аппарат Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК совершил нештатное приземление во время учебно-тренировочного полета, передает Kazinform со ссылкой на Минобороны.

Инцидент произошел 2 июня в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полета.

По предварительным данным, причиной нештатного приземления могли стать технические неполадки.

В результате происшествия пострадавших и разрушений нет. Угрозы для населения и объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

Для выяснения всех обстоятельств на место направлена специальная комиссия. В настоящее время проводится обследование района падения и устанавливаются причины инцидента.

Ранее сообщалось о том, что беспилотник упал в Актюбинской области.