Бесконтрольная реклама букмекерских контор должна уйти в прошлое – Асхат Оралов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава министерства культуры и спорта заявил, что будет бороться с бесконтрольной рекламой игорного бизнеса, передает МИА «Казинформ».

Асхат Оралов выступая на аппаратном совещании с участием вице-министров, председателей комитетов и руководителя аппарата МКС РК отметил, что одной из самых главных проблем на сегодняшний день является лудомания.

«Мы каждый день мониторим информационную повестку, и среди самых актуальных вопросов в информационном поле — лудомания среди наших граждан.

Молодые, трудоспособные люди, наши с вами сограждане, теряют все из-за азартных игр. Игровая зависимость вгоняет их в долги, разрушает семьи, нередко толкает их даже на преступления. Мы начнем бороться с бесконтрольной рекламой игорного бизнеса. Билборды с ней заполонили улицы, рекламные баннеры встречают пользователей большинства сайтов, даже далеких от спорта. А ролики, обещающие легкий выигрыш, показывают в прайм-тайм. Нам нужно пресекать агрессивную рекламу букмекеров. И самое главное — исключений здесь ни для кого не должно быть. Ержан Маликович, если надо, будем усиливать законодательство, чтобы букмекеры могли размещать свою рекламу, исключительно на спортивных мероприятиях, которые они спонсируют, и на зданиях своих офисов. Большие билборды и баннеры с рекламой игорного бизнеса должны уйти в прошлое», - озвучил министр.

А.Оралов поручил в кратчайшие сроки принять необходимые меры в борьбе с рекламой азартных игр.

«Как зачастую бывает, даже в аэропортах, когда мы приезжаем в разные города, даже в столицу, нас встречают баннеры с рекламой азартных игр. Это уже ни в какие рамки не лезет. Поэтому нам надо в кратчайшие сроки принять необходимые меры.

По букмекерам ситуация выправляется. С 38 до 16 мы сократили. Сейчас мы судимся с 4-мя букмекерскими конторами, добиваясь аннулирования их лицензий. Закон одинаков для всех. За нарушения будут наказываться и крупные игроки на рынке. С начала года были отозваны уже 5 лицензий. Поручаю еще активнее и агрессивнее работать в данном направлении. Еще раз — в этом деле у нас авторитетов нет», — отметил Министр культуры и спорта РК.