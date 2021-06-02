«Бесконечная» двойная сплошная разметка на главной улице возмутила жителей Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жителей Петропавловска удивила и возмутила двойная сплошная линия разметки на протяжении улицы Н. Назарбаева, одной из главных улиц города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отсутствие «разрывов» для поворота во дворы или к магазинам объяснили в департаменте полиции Северо-Казахстанской области. По информации ведомства, изменения в организацию дорожного движения внесли с учетом аварийных ситуаций.

«1 июня по улице Н. Назарбаева максимально исключены разрывы дорожной разметки, то есть допущено широкое применение двойной сплошной. Сейчас, в летнее время, когда на дороги выехали велосипедисты, мотоциклисты, водители скутеров, дети на самокатах, мы особенно обеспокоены ситуацией на дорогах. В связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями, связанными с лобовыми и боковыми столкновениями, увеличением числа автомобилей для предотвращения заторовых и аварийных ситуаций и увеличения пропускной способности улиц и было принято решение об изменении организации дорожного движения путем широкого применения двойной сплошной разметки», - пояснил и.о. начальника управления административной полиции Назар Байматов.

В департаменте полиции добавили, что теперь для въезда или подъезда к намеченному пункту с противоположной стороны дороги необходимо развернуться на перекрестке. Перед некоторыми пешеходными переходами существуют разрывы, предназначенные для разворота. Кроме того, двойная сплошная полоса исключается вблизи объектов массового скопления людей, за исключением тех, которые расположены на перекрестках.

Стражи порядка просят горожан с пониманием отнестись к изменению организации дорожного движения и заранее строить маршрут передвижения. Более того, аналогичные изменения внесут на других улицах Петропавловска.

Ранее на улице Сатпаева нанесли дорожную разметку желтого цвета. В департаменте объяснили, что это сделали для привлечения внимания водителей и снижения нарушений правил дорожного движения.



