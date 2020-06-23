Бесхозяйных электросетей стало меньше – Нурлан Ногаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев рассказал о проводимой работе по ликвидации электрических сетей, признанных бесхозяйными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Минэнерго, выступая на заседании Правительства, сообщил, что в рамках реализации задач, определенных в 51-м шаге Плана нации «100 конкретных шагов», предусмотрена ликвидация сетей, не имеющих хозяина.

«Проделана большая работа. Протяженность бесхозяйных сетей значительно снижена. По итогам проведенной работы протяженность бесхозяйных электрических сетей по состоянию на январь 2020 года составила 225 км и 98 трансформаторных подстанций», - сказал Нурлан Ногаев.

В целом, выявленные бесхозяйные электрические сети, по его словам, должны быть переданы на баланс энергопередающим организациям до конца 2020 года.

В завершение Н. Ногаев обозначил ряд задач, которые необходимо выполнить для успешного прохождения осенне-зимнего периода 2020-2021 гг.:

- выполнить все ремонтные работы на электростанциях, электрических сетях;

- обеспечить нормативное накопление топлива на складах энергоисточников;

- обеспечить снижение задолженности перед поставщиками топлива;

- принять меры по снижению дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг перед поставщиками и кредиторской задолженности энергоснабжающих организаций;

- выполнить все мероприятия по подготовке объектов образования, здравоохранения, жизнеобеспечения, социальных и культурных объектов населенных пунктов;

- принять меры по снижению задолженности коммунально-бытовых потребителей;

- Министерствам юстиции, энергетики, национальной экономики и НПП «Атамекен» совместно с заинтересованными сторонами проработать вопрос увеличения размеров штрафов при неполучении энергопредприятиями паспорта готовности к отопительному периоду.

«Министерство совместно с местными исполнительными органами продолжает работу по контролю подготовки энергопредприятий к предстоящему отопительному сезону», - заключил Нурлан Ногаев.



